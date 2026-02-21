Донька Медведчука очолила компанії в РФ з мільярдними активами та віллою в Криму, — ЗМІ

Донька колишнього народного депутата України від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука — 21-річна Дар’я Марченко — отримала керівні посади в двох російських компаніях із мільярдними активами. Структури, які вона очолила, акумулюють майже 3 млрд рублів (близько 1,2 млрд грн) та пов’язані з бізнес-інтересами родини в РФ.

Про це повідомляє "Верстка" з посиланням на дані російської аналітичної системи "Контур.Фокус".

За інформацією видання, з 13 лютого 2025 року Марченко призначено генеральною директоркою компаній "Рад-Эв" та "Алмирида Инвестментс". На кінець 2024 року їхні сукупні активи становили приблизно 2,9 млрд рублів (орієнтовно 1,16 млрд грн). Водночас обидві компанії спрацювали зі збитками:

"Рад-Эв" задекларувала мінус 72 млн рублів (приблизно 28,8 млн грн);

а "Алмирида Инвестментс" — 158,4 млн рублів (близько 63,4 млн грн).

Також журналісти звернули увагу, що ці фірми фактично не ведуть публічної господарської діяльності. У відкритих джерелах немає відомостей про реалізацію ними бізнес-проєктів, а в штаті кожної компанії офіційно числиться лише одна людина.

"Збитки фірм, ймовірно, пояснюються тим, що вони не ведуть бізнес-діяльність, а виступають власниками активів родини Медведчука: у відкритих джерелах немає інформації про їхню операційну активність, а працевлаштовані в них по одній людині", — зазнаяає автор статті.

Зокрема, компанія "Рад-Эв" щонайменше з 2024 року є власником вілли на південному узбережжі окупованого Криму, яку пов’язують із Медведчуком. Як пише видання, цю фірму зареєстрували у 2021 році, а засновником виступив колишній полковник московської міліції Володимир Єфімов.

До лютого 2025 року компанія "Алмирида Инвестментс" належала керуючій структурі "Нрк-Капитал". Її заснував Олексій Інкін — колишній топменеджер групи "Регион", яку пов’язують із російським мільярдером Сергієм Судариковим, наближеним до родини Медведчука. Після початку повномасштабної війни у 2022 році саме Інкін публічно заявляв, що є власником яхти Royal Romance, затриманої в Хорватії, яку медіа пов’язували з оточенням українського політика.

Згодом обидві компанії перейшли у власність акціонерного товариства "Ренессанс", яке контролює дружина Медведчука Оксана Марченко.

Що відомо про Дар’ю Марченко

Як зазначає видання, Дар’я Марченко є хрещеницею президента РФ Володимира Путіна, а її хрещеною матір’ю є Світлана Медведєва, дружина Дмитра Медведєва. Із 2021 року вона проживає у Москві та навчалася у Вищій школі економіки на бакалаврській програмі "Управління бізнесом". У 2025 році Марченко закінчила навчання, захистивши дипломну роботу на тему Московського кредитного банку, бенефіціаром якого є Сергій Судариков.

Дар"я Марченко Фото: З відкритих джерел

Після отримання диплома вона цікавилася магістратурою ВШЕ за напрямом "Управління B2C-бізнесом: технології та інновації". У рейтингу студентів за цією програмою, що публікується лише з ініціалами, Марченко посідала одне з останніх місць.

Паралельно вона проявляла інтерес до театральної освіти: восени 2024 року відвідувала заняття у Part Academy, а в лютому 2025 року розпитувала про заочне навчання на акторському факультеті ГІТІСу, однак її прізвище в списках студентів відсутнє.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, донька колишнього народного депутата Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко отримала російське громадянство на додачу до українського.

Також Фокус писав, що Віктор Медведчук використовує контрольовані ним медіа, щоб поширювати проросійські наративи серед політиків і громадян у країнах Європи.