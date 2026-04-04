Анджелина Джоли напугала своим видом: "Это совсем не она" (фото)

50-летняя американская актриса Анджелина Джоли подпитывает еще больше теорий заговора о якобы своем двойнике, когда появилась в Камбодже.

Звезда фильма "Турист" окружена спекуляциями в сети с тех пор, как шокировала поклонников новым образом на премьере фильма в конце марта. Об этом пишет Daily Mail.

Анджелина Джоли напугала своим видом

Многие заметили, что ее рот и глаза выглядят деформированными.

Джоли посетила среднюю школу Самлут в Баттамбанге, Камбоджа, чтобы осмотреть условия проживания учащихся и исследовать возможность внедрения STEM-образования.

Энджи осмотрела помещение общежития и обсудила с персоналом потенциальные академические, технологические и инженерные программы для поддержки учащихся из малообеспеченных семей.

Анджелина Джоли Фото: Daily Mail

Джоли имеет давнюю связь со страной, ведь усыновила своего 24-летнего сына Мэддокса из Камбоджи, когда тот был младенцем.

У Джоли есть двойник?

Спекуляции относительно нового облика Джоли начались, когда она появилась на мероприятии Tom Ford в Шанхае в воскресенье, 29 марта. Некоторые конспирологи даже предположили, что это на самом деле не она.

Другие предположили, что актриса, возможно, просто страдала от смены часовых поясов, пока добиралась в Азию.

"Что-то с ней не так... Она такая красивая! Но что-то здесь не так..." — написал один пользователь сети.

"Это совсем не она", — заявил другой.

В частности, люди утверждали, что это Джоли, но что она применила какие-то новые техники макияжа.

