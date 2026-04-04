Анджеліна Джолі налякала своїм виглядом: "Це зовсім не вона" (фото)

50-річна американська акторка Анджеліна Джолі підживлює ще більше теорій змови про начебто свого двійника, коли зʼявилася в Камбоджі.

Зірка фільму "Турист" оточена спекуляціями в мережі з того часу, як шокувала шанувальників новим образом на прем'єрі фільму наприкінці березня. Про це пише Daily Mail.

Анджеліна Джолі налякала своїм виглядом

Багато хто зауважив, що її рот та очі виглядають деформованими.

Джолі відвідала середню школу Самлут у Баттамбанзі, Камбоджа, щоб оглянути умови проживання учнів та дослідити можливість впровадження STEM-освіти.

Енджі оглянула приміщення гуртожитку та обговорила з персоналом потенційні академічні, технологічні та інженерні програми для підтримки учнів з малозабезпечених сімей.

Анджеліна Джолі Фото: Daily Mail

Джолі має давній зв'язок з країною, адже всиновила свого 24-річного сина Меддокса з Камбоджі, коли той був немовлям.

У Джолі є двійник?

Спекуляції щодо нового вигляду Джолі почалися, коли вона з'явилася на заході Tom Ford у Шанхаї в неділю, 29 березня. Деякі конспірологи навіть припустили, що це насправді не вона.

Інші припустили, що акторка, можливо, просто страждала від зміни часових поясів, поки добиралася в Азію.

"Щось з нею не так… Вона така гарна! Але щось тут не так…" — написав один користувач мережі.

"Це зовсім не вона", — заявив інший.

Зокрема, люди стверджували, що це Джолі, але що вона застосувала якісь нові техніки макіяжу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

19-річна рідна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло, дебютувала у кліпі корейської співачки Dayoung.

Американська акторка продемонструвала яскраві червоні губи з білим халатом на заході Tom Ford у Китаї, але в мережі обговорюють зовсім не це.

Крім того, інсайдер розкрив правду про особисте життя Джолі після скандального розлучення з Піттом.