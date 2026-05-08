Виктору Павлику приписали "внебрачного сына": он ответил, правда ли это

Украинский певец заинтриговал сеть неожиданным признанием о якобы "внебрачном сыне". Артист в шутку заявил, что певец Виталий Лобач является его тайным ребенком, чем лишь подогрел обсуждение в соцсетях.

На днях пользователи активно обсуждали внешнее сходство Виталия Лобача с сыном Виктора Павлика. Из-за этого в сети даже начали появляться предположения о возможных родственных связях между артистами и слухи о "внебрачном сыне" певца.

На волну обсуждений отреагировала жена Павлика — блогер Екатерина Репьяхова. В Instagram-stories она обратилась к мужу с ироничным вопросом: "Что ни день, то какие-то интересные новости. Подписчики мне сбрасывают, что у тебя внебрачный сын. Я что-то не знаю?"

В ответ Виктор Павлик с улыбкой заявил: "Да, ты что-то не знаешь. У меня есть внебрачный сын, о котором я тебе не рассказывал никогда. Виталий Лобач — мой внебрачный сын".

Впрочем, судя по реакции супругов, это было лишь шутливое признание.

