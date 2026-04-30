Жена Павлика выдала новые детали скандала с Дворцом: "До сих пор не рассчитался"

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, снова заговорила о громком конфликте с Дворцом "Украина" после концерта там своего мужа в марте.

Екатерина вышла на связь в Instagram, признавшись, что после выступления Виктора концертная площадка так и не осуществила финальных расчетов и не предоставила финансовую отчетность. Блогерша говорит, что ситуация уже решается в юридической плоскости.

"Дворец до сих пор не рассчитался с нами и не предоставил никаких отчетов по концерту. Все, что нам сообщили после концерта — это то, что концерт в "плюсе", а также что меня не хотят видеть во Дворце. Поэтому этот вопрос перешел в юридическую плоскость", — заявила блогерша.

В частности, Екатерина говорит, что пока не считает конфликт завершенным и хочет довести его до конца: "Я отойду тогда, когда этот вопрос получит логическое завершение и площадка станет открытой для всех артистов".

Фото: Instagram

Скандал на концерте Павлика

По версии жены певца, блогерши Екатерины Репьяховой, которая одновременно является и концертным директором, после одной из песен выступление в марте внезапно остановили. Организаторы события во Дворце заявили, что Павлик "ужасно поет", и даже якобы вызвали врача с предложением ввести адреналин.

На опубликованных видео и аудио Екатерины мужчина, похожий на продюсера Сергея Пермана, разговаривает на русском на повышенных тонах, требуя удалить записи с телефона.

Фокус обращался за комментарием к Репяховой, но так и не получил ответа.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

После громкого скандала во "Дворце Украина" Екатерина Репьяхова снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за изменений во внешности.

Репьяхова снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за изменений во внешности. Павлик публично рассказал, что на самом деле произошло во время его юбилейного выступления во Дворце "Украина".

Кроме того, Сергей Перман рассказывал нам, как пережил конфликтную и громкую ситуацию после концерта.