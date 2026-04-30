Дружина Павліка видала нові деталі скандалу з Палацом: "Досі не розрахувався"

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, знову заговорила про гучний конфлікт з Палацом "Україна" після концерту там свого чоловіка в березні.

Катерина вийшла на звʼязок в Instagram, зізнавшись, що після виступу Віктора концертний майданчик так і не здійснив фінальних розрахунків і не надав фінансової звітності. Блогерка каже, що ситуація вже вирішується в юридичній площині.

"Палац і досі не розрахувався з нами та не надав жодних звітів щодо концерту. Все, що нам повідомили після концерту — це те, що концерт в "плюсі", а також що мене не хочуть бачити в Палаці. Тому це питання перейшло у юридичну площину", — заявила блогерка.

Зокрема, Катерина каже, що наразі не вважає конфлікт завершеним і хоче довести його до кінця: "Я відійду тоді, коли це питання отримає логічне завершення і майданчик стане відкритим для всіх артистів".

Репʼяхова про конфлікт з Перманом Фото: Instagram

Скандал на концерті Павліка

За версією дружини співака, блогерки Катерини Реп’яхової, яка одночасно є й концертною директоркою, після однієї з пісень виступ у березні раптово зупинили. Організатори події в Палаці заявили, що Павлік "жахливо співає", і навіть начебто викликали лікаря з пропозицією ввести адреналін.

На опублікованих відео та аудіо Катерини чоловік, схожий на продюсера Сергія Пермана, розмовляє російською на підвищених тонах, вимагаючи видалити записи з телефону.

Фокус звертався за коментарем до Репʼяхової, але так і не отримав відповіді.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після гучного скандалу в "Палаці Україна" Катерина Реп ' яхова знову опинилася в центрі уваги — цього разу через зміни у зовнішності.

яхова знову опинилася в центрі уваги — цього разу через зміни у зовнішності. Павлік публічно розповів, що насправді сталося під час його ювілейного виступу в Палаці "Україна".

Крім того, Сергій Перман розповідав нам, як пережив конфліктну та гучну ситуацію після концерту.