Дружина Павліка після скандалу в Палаці "Україна" похвалилась змінами в зовнішності (фото)

Після гучного скандалу в "Палаці Україна" Катерина Реп'яхова знову опинилася в центрі уваги — цього разу через зміни у зовнішності. Дружина Віктора Павліка зізналася, що наважилася на ще одне втручання і тепер нарешті задоволена результатом.

31-річна блогерка Катерина Реп'яхова поділилася в Instagram новою фотосесією, у якій продемонструвала оновлену зовнішність. В елегантному чорному образі з мінімальним макіяжем і зачесаним назад волоссям вона позувала перед камерою, наголосивши: тепер її відображення в дзеркалі повністю влаштовує.

Реп'яхова відверто розповіла, що довго йшла до бажаного результату. Раніше вона вже робила пластику підборіддя, але перша операція виявилася невдалою — настільки, що вона навіть не показувала період відновлення публічно. Після цього було ще кілька корекцій, і загалом знадобилося три втручання, щоб досягти омріяного вигляду.

Блогерка Катерина Реп'яхова Фото: Instagram

Тепер блогерка не приховує задоволення і активно ділиться новими фото, підкреслюючи: нарешті отримала саме те підборіддя, про яке мріяла.

