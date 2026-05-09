Леся Никитюк показалась с 10-месячным сыном Оскаром (фото)
Украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" Леся Никитюк показала, как весной проводит время с маленьким сыном Оскаром, которому вскоре исполнится 11 месяцев.
В своем Instagram знаменитость поделилась кадрами с майской прогулки с малышом в коляске.
На свежих фото и видео можно увидеть Лесю с 10-месячным Оскаром, озеро, лебедей и рыбу в воде. Никитюк не спешит полностью показывать лицо первенца: если Оскар где-то и появляется в соцсетях мамы, то боком или спиной.
Леся Никитюк родила
Все началось с того, что телеведущая начала намекать на новый роман осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным избранником. Впоследствии стало известно, что ее сердце покорил военный Дмитрий Бабчук, младше Леси на 9 лет.
В начале 2025 года морской пехотинец сделал предложение любимой в горах. А уже в июне у пары родился сын Оскар, причем Леся мастерски скрывала беременность до последнего момента. Об этом она узнала во время съемок фильма "Собачки", где исполнила главную роль.
