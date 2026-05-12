Гайтана хотела взять за благотворительный концерт 20 тысяч евро: с ней попрощались

Организатор благотворительного концерта "Нашебачення" Антон Тимошенко рассказал, почему певица Гайтана не появилась на сцене мероприятия: она потребовала астрономический гонорар, хотя все остальные участники выступали бесплатно.

В Киеве в мае состоялось благотворительное шоу "Нашебачення" — концерт, где артисты собирают средства для украинских военных. На сцену вышли Даша Астафьева, Джамала, Тина Кароль и другие — все согласились на такие условия и выступали бесплатно. Однако бывшая представительница Украины на Евровидении-2012 Гайтана отказалась.

В интервью YouTube-проекту "Наедине с Гламуром" Антон Тимошенко рассказал, что организаторы приглашали и Гайтану, но получили отказ.

"Вы думаете у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет! Это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам. Поэтому приходят только те, кто на это соглашается. В основном, соглашаются. Ну, Гайтана сказала — 20 тысяч евро, или сколько там. Мы такие… даже если бы она сказала тысячу долларов… Поэтому мы рассчитывали только на людей, которые понимают, почему это важно", — рассказал комик Анне Севастьяновой.

Гайтана хотела взять за благотворительный концерт 20 тысяч евро

По словам Тимошенко, в украинском шоу-бизнесе хватает артистов, которые готовы поддержать военных без всяких финансовых условий — именно на них организаторы и рассчитывают.

