Гайтана хотіла взяти за благодійний концерт 20 тисяч євро: з нею попрощалися

Організатор благодійного концерту "Нашебачення" Антон Тимошенко розповів, чому співачка Гайтана не з'явилась на сцені заходу: вона зажадала астрономічний гонорар, хоча всі інші учасники виступали безплатно.

У Києві в травні відбулось благодійне шоу "Нашебачення" – концерт, де артисти збирають кошти для українських військових. На сцену вийшли Даша Астаф'єва, Джамала, Тіна Кароль та інші – всі погодились на такі умови й виступали безплатно. Однак колишня представниця України на Євробаченні-2012 Гайтана відмовилась.

В інтерв'ю YouTube-проєкту "Наодинці з Гламуром" Антон Тимошенко розповів, що організатори запрошували й Гайтану, але отримали відмову.

"Ви думаєте у нас є гроші, щоб їм щось заплатити? Ні! Це абсолютно донатний благодійний конкурс. Це наша основна вимога, що ми не можемо нічого заплатити артистам. Тому приходять лише ті, хто на це погоджується. Здебільшого, погоджуються. Ну, Гайтана сказала – 20 тисяч євро, чи скільки там. Ми такі…навіть якщо б вона сказала тисячу доларів… Тому ми розраховували лише на людей, які розуміють, чому це важливо", – розповів комік Анні Севастьяновій.

Гайтана хотіла взяти за благодійний концерт 20 тисяч євро

За словами Тимошенка, в українському шоубізнесі вистачає артистів, які готові підтримати військових без жодних фінансових умов – саме на них організатори й розраховують.

