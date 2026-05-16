"Я все сделала правильно": Руслана — о выступлении Leléka на Евровидении 2026

Певица Руслана — первая украинка, которая победила на Евровидении. В этом году она вместе с Андреем Данилко будет выступать в интервал-акте в финале международного конкурса, который проходит в Вене. Мы успели пообщаться за считанные часы до начала концерта.

Руслана не жалеет, что во время Нацотбора открыто призывала зрителей голосовать за Leléka. По ее словам, в номере представительницы Украины вокал и техника исполнения — не главное. Как она оценивает выступление артистки, — в эксклюзивном интервью Фокусу.

Прежде всего очень интересно услышать от Вас прогноз, кто победит в этом году? Например, букмекеры делают ставку на Финляндию, которая поражает зрелищным номером.

— Я настолько болею за Украину, что не фокусируюсь на других артистах. Хотя в этом году на Евровидении огромный диапазон стилей, постановок, образов: от мюзиклов до китча, от поп до рока. Множество эпатажа... Но я все равно сфокусирована на Украине. Желаю победы сильнейшему.

Leléka демонстрирует нестабильный вокал на сцене Евровидения Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Вы в этом году были в составе жюри, но к Нацотбору гораздо чаще привлекают Данилко и Джамалу, хотя именно Вы — впервые привезли победу. Почему так? Существует определенное предвзятое отношение?

— Я просто не всегда на это соглашаюсь. Не всегда чувствую, что могу что-то дать Нацотбору. Когда чувствую, что от меня что-то зависит, то соглашаюсь. Это должны быть какие-то знаковые моменты. Просто быть в составе жюри — не про меня. Никогда не чувствовала себя коучем, наставником или продюсером для других артистов. Поэтому всего дважды была в жюри Нацотбора. И, на мой взгляд, это очень знаковые моменты и очень знаковые артисты, которых мне удалось отметить и помочь принять участие в Евровидении.

Песня Leléka очень сложная, поэтому не всегда удается та фирменная длинная нота. Какие шансы на победу у Украины и чего именно не хватает, по вашему мнению?

— Мне важно, с каким вайбом поет Leléka. То, ради чего я ее выбрала как представителя от Украины, — она это делает чрезвычайно сильно. Чувствую, что я все сделала правильно. Она не обязана все технически в совершенстве исполнять. Многие артисты поют безупречно, а оно не цепляет... Просто ставить ноты — этого недостаточно. Leléka ставит свою фирменную ноту, потому что всегда поет душой. Это не просто душа Leléka. Это душа Украины. Поэтому, поверьте, у Украины есть фирменная нота и она всегда будет получаться.

Leléka прошла в финал Евровидения-2026 Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

У Вас будет выступление на Евровидении в качестве специальной гостьи вместе с Андреем Данилко. Вы с ним общаетесь? Что это будет?

— С Андреем мы очень близкие друзья. Участвуем в большой постановке интервал-акта, в котором задействовано много исполнителей разных лет. Мы все друзья, но Андрей — один из самых близких. Не просто по сцене как музыкант. Он для меня очень близкий человек, которого я люблю и уважаю как артиста. Счастлива, что сегодня будем вместе на сцене в такой выдающийся момент как 70-летие Евровидения. Андрей — настоящая звезда Евровидения. И не потому, что носит ее на голове, а потому, что он действительно звезда для людей. Все фаны конкурса безгранично любят нашу Верку.

Верка Сердючка стала легендой Евровидения Фото: Getty

