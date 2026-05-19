Сын Трампа хотел сыграть свадьбу мечты в Белом доме, но у него не получится: названа причина

Старший сын президента США назначил дату свадьбы со светской львицей Беттиной Андерсон. Парочка планировала роскошное мероприятие в Белом доме, как и ряд родственников американских президентов до них, но политика Трампа привела к тому, что это стало невозможным.

Дон-младший сыграет свадьбу на Багамах Фото: Соцсети

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон решили не жениться в Белом доме из-за опасений по поводу того, как это будет выглядеть со стороны. Старший сын президента и его невеста-светская львица поженятся в выходные дни, посвященные Дню памяти (25 мая), после того, как поняли, что их первоначальный план подождать до окончания войны отца в Иране может оставить их без брака в обозримом будущем, пишет The Daily Beast.

Пара, по-видимому, также осознала, что пышная церемония в Белом доме во время продолжающегося крайне непопулярного конфликта на Ближнем Востоке будет не лучшим вариантом. Вместо этого они поженятся на небольшой, камерной церемонии на частном острове на Багамах.

Они также планировали сыграть свадьбу в новеньком бальном зале Трампа, который он строит на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, но оказалось, что стройка затянулась и зал все еще не готов.

47-летний Трамп-младший и 39-летняя Андерсон обручились в декабре в Кэмп-Дэвиде во время празднования дня рождения Андерсон.

На момент помолвки пара встречалась около года, и Трамп-младший начал отношения с Андерсон как раз в тот момент, когда его помолвка с бывшей ведущей Fox News, а ныне послом в Греции Кимберли Гилфойл подходила к концу. Судя по слухам, Кимберли до последнего не знала, что сын президента ее бросит, ведь они встречались более семи лет.

Пара, похоже, не слишком обеспокоена проведением других пышных мероприятий, чтобы продемонстрировать свою помолвку на фоне войны в Иране. Андерсон чествовали на пышной свадебной вечеринке в апреле на курорте президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

"Они прекрасно понимают, что пышная свадьба в Белом доме, когда люди умирают, не будет воспринята положительно. Особенно после государственного ужина в честь короля Чарльза — это было бы слишком помпезно".

Трамп-младший и его невеста так спешат с браком, потому что, как считают инсайдеры, это подготовит их к будущему в политике, так как Дон-младший может баллотироваться на пост президента США в будущем.

У Трампа-младшего пятеро детей от первой жены, Ванессы Трамп. Они развелись в 2018 году после 13 лет брака. Пара поженилась в Мар-а-Лаго в 2005 году.

Он обручился с Гилфойл в канун Нового года 2020 года, но пара тихо разорвала отношения в конце 2024 года. Беттина Андерсон — дочь богатых филантропов из Палм-Бич: Гарри Лоя Андерсона-младшего и Ингер Андерсон.

Кто играл свадьбу в Белом доме

Первая свадьба в Белом доме состоялась еще когда он был совсем новым, в 1812 году. Люси Пейн Вашингтон, сестра первой леди Долли Мэдисон, жены Джеймса Мэдисона, вышла замуж за судью Верховного суда Томаса Тодда.

В 1886 году состоялась единственная в истории свадьба президента США в Белом доме: 49-летний Гровер Кливленд женился на 21-летней Фрэнсис Фолсом, дочери своего покойного друга.

Гровер Кливленд остается единственным президентом США, который женился в Белом доме Фото: Wikipedia

Элис Рузвельт, дочь Теодора Рузвельта, вышла замуж за конгрессмена Николаса Лонгворта в 1906 году. Это была одна из самых масштабных церемоний (около 1000 гостей). Элис, известная своим бунтарским характером, разрезала свадебный торт своей военной шпагой.

Свадьба Элис Рузвельт Фото: Wikipedia

Триша Никсон, дочь Ричарда Никсона, стала первой, кто провел церемонию в Розовом саду под открытым небом в 1971 году.

А Линда Берд Джонсон, дочь Линдона Джонсона, выходила замуж в Восточном зале в 1967 году. Это было пышное торжество, которое транслировалось по телевидению.

Последней, кто сыграл свадьбу в Белом доме, стала Наоми Байден, внучка Джо Байдена. Церемония прошла на Южной лужайке. Это была первая свадьба в резиденции президентов США за последние 9 лет.

Свадьба Наоми Байден в Белом доме Фото: Instagram Rafanelli Events

Иногда президенты позволяли своим близким помощникам провести торжество в резиденции: в 2013 году официальный фотограф Барака Обамы Пит Соуза женился на Патти Лиз в Розовом саду.

Интересно, что государство оплачивает только меры безопасности и работу штатного персонала, который и так находится на дежурстве. Все остальные расходы на свадьбу в Белом доме оплачивает семья президента.

