Син Трампа хотів зіграти весілля мрії в Білому домі, але в нього не вийде: названо причину

Старший син президента США призначив дату весілля зі світською левицею Беттіною Андерсон. Парочка планувала розкішний захід у Білому домі, як і низка родичів американських президентів до них, але політика Трампа призвела до того, що це стало неможливим.

Дон-молодший зіграє весілля на Багамах Фото: Соцсети

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон вирішили не одружуватися в Білому домі через побоювання з приводу того, який вигляд це матиме з боку. Старший син президента і його наречена-світська левиця одружаться у вихідні дні, присвячені Дню пам'яті (25 травня), після того, як зрозуміли, що їхній первісний план почекати до закінчення війни батька в Ірані може залишити їх без шлюбу в осяжному майбутньому, пише The Daily Beast.

Пара, мабуть, також усвідомила, що пишна церемонія в Білому домі під час триваючого вкрай непопулярного конфлікту на Близькому Сході буде не найкращим варіантом. Замість цього вони одружаться на невеликій, камерній церемонії на приватному острові на Багамах.

Відео дня

Вони також планували зіграти весілля в новенькому бальному залі Трампа, який він будує на місці знесеного Східного крила Білого дому, але виявилося, що будівництво затягнулося, і зал усе ще не готовий.

47-річний Трамп-молодший і 39-річна Андерсон заручилися в грудні в Кемп-Девіді під час святкування дня народження Андерсон.

На момент заручин пара зустрічалася близько року, і Трамп-молодший почав стосунки з Андерсон якраз у той момент, коли його заручини з колишньою ведучою Fox News, а нині послом у Греції Кімберлі Гілфойл добігали кінця. Судячи з чуток, Кімберлі до останнього не знала, що син президента її кине, адже вони зустрічалися понад сім років.

Пара, схоже, не надто стурбована проведенням інших пишних заходів, щоб продемонструвати свої заручини на тлі війни в Ірані. Андерсон вшановували на пишній весільній вечірці у квітні на курорті президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

"Вони прекрасно розуміють, що пишне весілля в Білому домі, коли люди помирають, не буде сприйняте позитивно. Особливо після державної вечері на честь короля Чарльза — це було б занадто помпезно".

Трамп-молодший і його наречена так поспішають зі шлюбом, тому що, як вважають інсайдери, це підготує їх до майбутнього в політиці, оскільки Дон-молодший може балотуватися на пост президента США в майбутньому.

У Трампа-молодшого п'ятеро дітей від першої дружини, Ванесси Трамп. Вони розлучилися 2018 року після 13 років шлюбу. Пара одружилася в Мар-а-Лаго 2005 року.

Він заручився з Гілфойл напередодні Нового року 2020 року, але пара тихо розірвала стосунки наприкінці 2024 року. Беттіна Андерсон — дочка багатих філантропів із Палм-Біч: Гаррі Лоя Андерсона-молодшого та Інгер Андерсон.

Хто грав весілля в Білому домі

Перше весілля в Білому домі відбулося ще коли він був зовсім новим, 1812 року. Люсі Пейн Вашингтон, сестра першої леді Доллі Медісон, дружини Джеймса Медісона, вийшла заміж за суддю Верховного суду Томаса Тодда.

1886 року відбулося єдине в історії весілля президента США в Білому домі: 49-річний Гровер Клівленд одружився з 21-річною Френсіс Фолсом, дочкою свого покійного друга.

Гровер Клівленд залишається єдиним президентом США, який одружився в Білому домі Фото: Wikipedia

Еліс Рузвельт, дочка Теодора Рузвельта, вийшла заміж за конгресмена Ніколаса Лонгворта 1906 року. Це була одна з наймасштабніших церемоній (близько 1000 гостей). Еліс, відома своїм бунтарським характером, розрізала весільний торт своєю військовою шпагою.

Весілля Еліс Рузвельт Фото: Wikipedia

Тріша Ніксон, дочка Річарда Ніксона, стала першою, хто провів церемонію в Рожевому саду просто неба 1971 року.

А Лінда Берд Джонсон, дочка Ліндона Джонсона, виходила заміж у Східному залі 1967 року. Це було пишне торжество, яке транслювали по телебаченню.

Останньою, хто зіграв весілля в Білому домі, стала Наомі Байден, внучка Джо Байдена. Церемонія відбулася на Південній галявині. Це було перше весілля в резиденції президентів США за останні 9 років.

Весілля Наомі Байден у Білому домі Фото: Instagram Rafanelli Events

Іноді президенти дозволяли своїм близьким помічникам провести урочистість у резиденції: у 2013 році офіційний фотограф Барака Обами Піт Соуза одружився з Патті Ліз у Рожевому саду.

Цікаво, що держава оплачує тільки заходи безпеки та роботу штатного персоналу, який і так перебуває на чергуванні. Усі інші витрати на весілля в Білому домі оплачує родина президента.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: