Потерял права на авторство песен: продюсер "Ласкового мая" проиграл суд семье Шатунова

Бывший продюсер известной в 90-х группы "Ласковый май" Андрей Разин, который после смерти Юрия Шатунова, судится с его семьей, проиграл очередной суд в РФ.

Суд в Краснодарском крае встал на сторону Светланы Шатуновой — вдовы солиста коллектива Юрия Шатунова и отменил решение 2007 года, которое закрепляло авторские права за Разиным, который все это время называл себя автором композиций. Об этом пишет издание "Медуза".

"Сегодня апелляционная инстанция Краснодарского суда отменила это решение 2007 года. С сегодняшнего дня этот сфабрикованный Разиным факт утратил свою юридическую силу", — заявил Олег Ситников, адвокат семьи Шатунова.

За что судится семья Юрия Шатунова

Семья умершего Шатунова обжаловала решение Хостинского суда города Сочи. Тогда, по словам представителя семьи Шатунова, еще во время иска в 2005 году Разин утверждал, что автор песен "Ласкового мая" — поэт и основатель группы Сергей Кузнецов. Но уже в 2007 году скандальный продюсер заявил, что именно он является автором песен группы.

Однако апелляционная инстанция согласилась с аргументами семьи Шатунова о том, что позиция Разина во время процесса в Сочи была "более чем противоречивой".

В 2022 году Юрий Шатунов добился в суде эксклюзивного права на 23 песни, среди которых были известные хиты, как "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер". А потом певец внезапно умер в возрасте 48 лет. Поэтому права на композиции перешли к его семье. А Разин пытался пересмотреть это решение суда, но ему не удалось вернуть себе права на песни.

Группа Ласковый май Фото: YouTube

Кто такой Андрей Разин?

Андрей Разин — скандальный продюсер "Ласкового мая", а также исполнитель песен группы. С него в начале 1990-х начался настоящий успех "Ласкового мая" обвиняли его в эксплуатации. Из-за того, что по стране тогда одновременно гастролировали сразу 67 одноименных бойз-бэндов этой группы. Также другие участники группы и сам Шатунов заявляли, что Разин фактически лишал авторства поэта и музыканта, а также основателя и первого руководителя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова.

В 2021 году против Разина в РФ возбудили дело о мошенничестве. В конце 2025-го бывшего продюсера известной группы заочно арестовали и объявили в международный розыск.

