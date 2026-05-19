Втратив права на авторство пісень: продюсер "Ласкового мая" програв суд родині Шатунова

Колишній продюсер відомої у 90-х групи "Ласковий мая" Андрій Разін, який після смерті Юрія Шатунова, судиться з його родиною, програв черговий суд в РФ.

Суд в Краснодарському краї став на бік Світлани Шатунової – вдови соліста колективу Юрія Шатунова та скасував рішення 2007 року, яке закріплювало авторські права за Разіним, який весь цей час називав себе автором композицій. Про це пише видання "Медуза".

"Сьогодні апеляційна інстанція Краснодарського суду скасувала це рішення 2007 року. З сьогоднішнього дня цей сфабрикований Разіним факт втратив свою юридичну силу", — заявив Олег Ситников, адвокат родини Шатунова.

За що судиться сім'я Юрія Шатунова

Родина померлого Шатунова оскаржувала рішення Хостинського суду міста Сочі. Тоді, за словами представника родини Шатунова, ще під час позову у 2005 році Разін стверджував, що автор пісень "Ласкового мая" — поет та засновник гурту Сергій Кузнєцов. Але вже 2007 року скандальний продюсер заявив, що саме він є автором пісень гурту.

Відео дня

Проте апеляційна інстанція погодилася з аргументами родини Шатунова про те, що позиція Разіна під час процесу в Сочі була "більшою ніж суперечлива".

У 2022 році Юрій Шатунов добився у суді ексклюзивного права на 23 пісні, серед яких були відомі хіти, як "Білі троянди", "Сива ніч" та "Рожевий вечір". А потім співак раптово помер у віці 48 років. Тож права на композиції перейшли до його родини. А Разін намагався переглянути це рішення суду, але йому не вдалося повернути собі права на пісні.

Група Ласковий май Фото: YouTube

Хто такий Андрій Разін?

Андрій Разін – скандальний продюсер "Ласкового мая", а також виконавець пісень групи. З нього на початку 1990-х почався справжній успіх "Ласкового мая" звинувачували його в експлуатації. Через те, що країною тоді одночасно гастролювали відразу 67 однойменних бойз-бендів цієї групи. Також інші учасники групи та сам Шатунов заявляли, що Разін фактично позбавляв авторства поета та музиканта, а також засновника та першого керівника "Ласкового мая" Сергія Кузнєцова.

У 2021 році проти Разіна в РФ порушили справу про шахрайство. Наприкінці 2025-го колишнього продюсера відомої групи заочно заарештували та оголосили у міжнародний розшук.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що: