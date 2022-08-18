Андрій Разін заявив, що замість праху Юрія Шатунова у Москві поховали порожню урну

За словами продюсера, прах артиста похований у Німеччині, де мешкає його вдова Світлана з дітьми.

Незважаючи на те, що від дня смерті колишнього лідера "Ласкового мая" Юрія Шатунова минуло майже два місяці, чутки довкола його смерті не припиняються. Масла у вогонь підлив продюсер колективу Андрій Разін, з яким Шатунов судився за право виконувати на своїх концертах найвідоміші хіти та незадовго до смерті виграв справу. Він записав звернення, в якому приголомшив шанувальників артиста інформацією про те, що на Троєкурівському цвинтарі замість праху Юрія поховали порожню капсулу.

"Хочу вам сказати, що відбувається просто якась афера... Я вийшов на людину, яка безпосередньо займалася похороном Юри Шатунова. І він сказав про те, що прах Юри, який вони спалили, за слізним запевненням Кудряшова, що нібито Юра перед смертю шепотів : "Тільки спалить мене", приховуючи сліди злочину, його вбивства, яке Слідчий комітет повинен був розслідувати, а тепер немає тіла і немає справи. Але найстрашніше, що Світлана (вдова артиста) полетіла з його прахом в Німеччину, і на Троєкуровському кладовищі ховали зовсім порожню капсулу. І все було обставлено…”.

Він додав, що могилу співака залили бетоном, щоб приховати аферу.

"При цьому Кудряшов звинуватив мене, що я викопаю цю урну і вкраду її. Це якийсь жах! Але все це зроблено спеціально, щоб цю урну ніхто не бачив. Немає праху Юри Шатунова, не похований він на Троєкуровському кладовищі", — підкреслив Разін.

Аркадій Кудряшов, про якого згадує автор аудіозапису, — російський музичний продюсер, ексдиректор Юрія Шатунова і в минулому адміністратор попгруп "Ласковий май" і "Міраж". З Юрієм він працював із 1988 року.

Нагадаємо, Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту 23 червня. Разін заявляв, що це сталося через адміністратора групи "Ласковий май" Аркадія Кудряшова та творця колективу Сергія Кузнєцова, з вини яких музикант підірвав своє здоров'я, постійно виконуючи пісні "Белые розы" і "Седая ночь". За словами Разіна, він попереджав Кудряшова про стан здоров'я Юрія Шатунова, який міг погіршитися на тлі тривалих гастролей. У музиканта з дитинства були проблеми із серцем, через що його визнали непридатним до служби в армії.

Церемонію прощання з артистом, яка відбулася 26 червня, відвідали понад 15 тисяч людей, а за 40 днів на його могилі зібралися сотні шанувальників.