Андрей Разин заявил, что вместо праха Юрия Шатунова в Москве захоронили пустую урну

По словам продюсера, прах артиста погребен в Германии, где живет его вдова Светлана с детьми.

Несмотря на то, что со дня смерти бывшего лидера "Ласкового мая" Юрия Шатунова прошло почти два месяца, слухи вокруг его смерти не прекращаются. Масла в огонь подлил продюсер коллектива Андрей Разин, с которым Шатунов судился за право исполнять на своих концертах самые известные хиты и незадолго до смерти выиграл дело. Он записал обращение, в котором ошеломил поклонников артиста информацией о том, что на Троекуровском кладбище вместо праха Юрия похоронили пустую капсулу.

"Хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера… Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что прах Юры, который они сожгли, по слезному заверению Кудряшова, что якобы Юра перед смертью шептал: "Только сожгите меня", скрывая следы преступления, его убийства, которое Следственный комитет должен был расследовать, а теперь нет тела и нет дела. Но самое страшное, что Светлана (вдова артиста) улетела с его прахом в Германию, и на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. И все было обставлено…".

Он добавил, что могилу певца залили бетоном, чтобы скрыть аферу.

"При этом Кудряшов обвинили меня, что я выкопаю эту урну и украду ее. Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урну никто не видел. Нету праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище", – подчеркнул Разин.

Аркадий Кудряшов, о котором упоминает автор аудиозаписи, – российский музыкальный продюсер, экс-директор Юрия Шатунова и в прошлом администратор поп-групп "Ласковый май" и "Мираж". С Юрием он работал с 1988 года.

Напомним, Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта 23 июня. Разин заявлял, что это произошло из-за администратора группы "Ласковый май" Аркадия Кудряшова и создателя коллектива Сергея Кузнецова, по вине которых музыкант подорвал свое здоровье, постоянно исполняя песни "Белые розы" и "Седая ночь". По словам Разина, он предупреждал Кудряшова о состоянии здоровья Юрия Шатунова, которое могло ухудшиться на фоне длительных гастролей. У музыканта с детства были проблемы с сердцем, из-за чего его признали негодным к службе в армии.

Церемонию прощания с артистом, которая состоялась 26 июня, посетили свыше 15 тысяч человек, а через 40 дней на его могиле собрались сотни поклонников.