Даша Кацурина под откровенным фото резко отреагировала на сравнение с Дорофеевой: "Это не приятно"

Украинская бизнесвумен жестко отреагировала на попытки подписчиков сравнить ее с певицей Надей Дорофеевой, которая является нынешней женой ее бывшего мужа. Дизайнер призвала прекратить подобные сопоставления и заверила, что все прошлые конфликты уже давно исчерпаны.

Поводом для дискуссии стал откровенный пост Даши в Instagram, где она поделилась размышлениями о материнстве, одиночестве и сложных жизненных выборах, добавив к тексту серию смелых фото. Большинство фолловеров поддержали женщину, однако одна из пользовательниц решила сделать специфический комплимент, написав: "Ты глубже, чем Надя, хоть и всем на*ти на мое мнение, но это факт".

Даша Кацурина отреагировала на сравнение с Дорофеевой Фото: Instagram

Реакция дизайнера

Кацурина не стала игнорировать выпад, но и подыгрывать ему отказалась. Она четко дала понять, что не позволит ставить себя выше или ниже другой женщины, а ее личные отношения с новой семьей экс-супруга уже урегулированы.

"Я понимаю, что, возможно, мотивация этого комментария — это сделать мне приятно. Но на самом деле это не делает. Надя — женщина и жена отца моих детей, наши личные вопросы решены, и любое сравнение не делает мне приятно", — ответила Кацурина.

Відео дня

Даша Кацурина ответила на сравнение с Дорофеевой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кацурина ранее встречалась с бывшим мужем Дорофеевой Дантесом.

Надя Дорофеева показалась без макияжа в загородном домике с Мишей Кацуриным.

Кроме того, ресторан Кацурина во Львове, где 14-15 июля 2025 года отравились более 100 человек, из которых 77 попали в больницу, оштрафовало ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.