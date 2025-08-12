Ресторан Кацурина оштрафовали на 48 тыс. грн: какие нарушения нашли
Ресторан "Китайский привет" во Львове, где 14-15 июля отравились более 100 человек, из которых 77 попали в больницу, оштрафован ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.
По результатам проверки, проведенной в заведении общественного питания, выявлено нарушение установленных законодательством гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов, говорится на странице ведомства в Facebook.
"В соответствии с Законом Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных", на предприятие наложена финансовая санкция в размере 48 000 гривен", – заявили в ГУ Госпродпотребслужбы области.
Там также подчеркнули, что субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере безопасности пищевых продуктов, обязаны строго соблюдать гигиенические требования, поскольку от этого зависит безопасность и здоровье потребителей.
Отравление в ресторане Михаила Кацурина: что известно
16 июля Михаил Кацурин сообщил, после посещения ресторана "Китайский привет" 14 и 15 июля по меньшей мере 11 гостей рассказали о симптомах отравления. Среди пострадавших — и сам ресторатор, который также обратился за медицинской помощью.
В последующие дни количество отравившихся стремительно росло, в медицинских учреждениях Львова оказались 70 человек, где у 45 диагностировали сальмонеллез.
Ресторан на время проверки закрыли. По словам Михаила, вероятной причиной отравления стали яйца и яичный крем в десертах.
После выписки из инфекционной больницы он сообщил, что всего в его заведении отравились 118 гостей (вместе с ним — 119), все пострадавшие ели сингапурский чизкейк 14 и 15 июля, который уже исключили из меню.
"Как именно сальмонелла попала в чизкейк, точно неизвестно, те яйца, которые лаборатория забрала на тест, — стерильные", — отметил муж певицы Нади Дорофеевой.
Кацурин подтвердил, что у части команды на момент открытия ресторана во Львове не были готовы медицинские книжки. Впрочем, к отравлению это отношения не имеет, потому что те, у кого медкнижек нет, — здоровы.
