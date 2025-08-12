Ресторан Кацуріна оштрафували на 48 тис. грн: які порушення знайшли

Ресторан "Китайський привіт" у Львові, де 14-15 липня отруїлися понад 100 осіб, з яких 77 потрапили до лікарні, оштрафовано ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

За результатами перевірки, проведеної в закладі громадського харчування, виявлено порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, ідеться на сторінці відомства у Facebook.

"Відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", на підприємство накладено фінансову санкцію в розмірі 48 000 гривень", — заявили в ГУ Держпродспоживслужби області.

Там також наголосили, що суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері безпечності харчових продуктів, зобов'язані суворо дотримуватися гігієнічних вимог, оскільки від цього залежить безпека та здоров'я споживачів.

Отруєння в ресторані Михайла Кацуріна: що відомо

16 липня Михайло Кацурін повідомив, що після відвідин ресторану "Китайський привіт" 14 і 15 липня щонайменше 11 гостей розповіли про симптоми отруєння. Серед постраждалих — і сам ресторатор, який також звернувся по медичну допомогу.

У наступні дні кількість отруєних стрімко зростала, у медичних установах Львова опинилися 70 осіб, де у 45 діагностували сальмонельоз.

Ресторан на час перевірки закрили. За словами Михайла, ймовірною причиною отруєння стали яйця і яєчний крем у десертах.

Після виписки з інфекційної лікарні він повідомив, що загалом у його закладі отруїлися 118 гостей (разом із ним — 119), усі потерпілі їли сінгапурський чізкейк 14 і 15 липня, який уже виключили з меню.

"Як саме сальмонела потрапила в чізкейк, достеменно невідомо, ті яйця, які лабораторія забрала на тест, — стерильні", — зазначив чоловік співачки Наді Дорофєєвої.

Кацурін підтвердив, що в частини команди на момент відкриття ресторану у Львові не були готові медичні книжки. Утім, до отруєння це стосунку не має, бо ті, у кого медкнижок немає, — здорові.

