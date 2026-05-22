Дом легенды: в Британии продают особняк Стивена Хокинга

Дом Стивена Хокинга с пятью спальнями, где он провел свои последние годы до смерти в возрасте 76 лет, выставлен на продажу за 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Стивен Хокинг провел более 50 лет в Кембриджском университете , поступив туда в 1962 году в качестве аспиранта и занимал должность профессора математики с 1979 по 2009 год. А его дом расположен на одной из самых престижных улиц Кембриджа, всего в полумиле от центра города, пишет Daily Mail.

Этот оосбняк, выставленный на продажу агентством недвижимости Bidwells, описывается как "очень оригинальный и архитектурно интересный" с открытыми деревянными балками.

В доме также есть сводчатые потолки, мансардные окна и три гостиные, две ванные комнаты, камин, пол из массива дуба и ухоженный сад.

В 2020 году его уже продавали за 2 миллиона фунтов стерлингов. Нынешние владельцы отремонтировали дом и добавили кабинет и спальню на первом этаже.

Риэлторы отметили, что в результате получился тщательно перепроектированный дом, сочетающий в себе "архитектурную ценность, историческую значимость и современные удобства".

По мнению издательства Penguin Books, Хокинг был "одним из величайших мыслителей мира" и занимал должность Лукасовского профессора математики в Кембридже с 1979 по 2009 год.

Эта должность является одной из самых престижных в академической среде.

В 21 год у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, который парализовал его на десятилетия, но он намного пережил прогнозы, дожив 76 лет и общаясь с помощью современных приспособлений, жизни. Когда Хокингу поставили диагноз БДН, врачи давали ему всего два года жизни.

