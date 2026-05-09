Подозрения оправдались: семья сделала ужасное открытие в подвале собственного дома (фото)

Профессор Датч Хогарт и его семья длительное время начали терять рассудок, ведь в течение трех дней в доме исчезали вещи, одежда и еда. Когда родственники зашли в подвал, то немедленно обнаружили причину несчастий за последнее время.

Семья университетского преподавателя из штата Арканзас обнаружила, что в их подвале буквально жил незнакомец и преступник. Об этом сообщает Fox News.

Господин Хогат рассказал, что впервые заподозрил что-то неладное, когда пропала обувь, которую он обычно оставляет у задней двери. Затем пара начала подозревать, что что-то "странное" происходит в их доме.

"Я спросил жену, не выбросила ли она его, но нет. Впоследствии мы заметили, что стулья в доме переставлены, а часть еды исчезла", — сказал он.

Хогат и его жена рассказали о странных событиях дочери и зятю. Как говорит дочь профессора Шериси, родители думали, что уже просто "сходят с ума", а она была убеждена, что дело явно здесь в чем-то другом.

29 апреля вся семья решила тщательно обыскать дом, пока профессор Хогат был в церкви. Его жена Шэрон зашла в кладовку под лестницей в подвале и была шокирована от увиденного — там был неизвестный мужчина.

"Я увидел, как у нее глаза расширились от ужаса. Она начала отступать назад ко мне и тихо сказала: "Там кто-то есть. Я вижу ногу, джинсы или что-то такое", — рассказал Марк, муж дочери профессора.

Жена профессора обнаружила иммигрирующую кровать и неизвестного

Мужчина спустился проверить, пока неизвестный в кладовке молчал и старался не выдать себя. Тем временем, Марк зашел в подвал с бейсбольной битой в руках и громко закричал на мужчину, чтобы выходил из тайника, иначе обещал проломить ему голову.

"Я начинаю бить по двери или по косяку, просто чтобы запугать угрозами. И он наконец сказал: "Хорошо, выхожу", — рассказывает зять профессора.

Полиция впоследствии идентифицировала незваного гостя — им оказался 41-летний Престон Ландис. Полиция обнаружила, что он тайно жил в доме несколько дней: сначала в техническом помещении, а затем — перебрался в подвал, где жил несколько дней.

Задержанный оказался местным бездомным мужчиной

Во время задержания оказалось, что Ландис был бездомным, а проснулся в дом за три дня до обнаружения. Ему предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище и краже имущества.

Семья подчеркнула, что из дома ничего не пропало, и признала, что им жаль Ландиса. Господин Датч Хогарт говорит, что ему жаль Престона, но они рады, что обнаружили причину проблем, ведь тогда бы "это могло длиться гораздо дольше".

