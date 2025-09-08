Вор не ожидал, что его задержит женщина благодаря эффектному приему с джиу-джицу (видео)
25-летняя жительница Коста-Рики Сол Варгас Гарита посещала круглосуточный ресторан, когда вор пытался похитить сумку со скамейки заведения. Девушка не растерялась и скрутила нападающего благодаря приему из известной японской борьбы.
Сам инцидент произошел утром 2 сентября в городе Перес-Селедон, когда девушка ожидала заказа, сообщает издание El Tiempo.
Девушка рассказывает, что пришла после ночной смены и заказала завтрак. Через мгновение она заметила, как мужчина схватил ее сумку на стойке.
"В ресторане никого не было. Этот парень берет мою сумку, я вижу его и думаю: "Он не может ее забрать"", — рассказала Сол.
В ответ женщина схватила вора, бросила его на пол и удерживала в захвате. По словам очевидцев, он был полностью обездвижен до приезда полиции и даже получил травмы.
"Это была мгновенная реакция. Я ничего такого не знаю. Это вышло из меня естественно", — сказала она.
Ее мать также узнала в действиях дочери элементы бразильского джиу-джитсу, однако сама Сол настаивает: все произошло лишь благодаря инстинкту. Сам владелец ресторана Франсиско Бермудес признался, что был шокирован увиденным.
После этого случая девушка решила серьезно задуматься о тренировках.
"Теперь, когда я знаю, что у меня есть инициатива делать такие вещи, я хотела бы практиковать какой-то вид боевого искусства или самозащиту, ведь никогда не знаешь, когда подобное может повториться", — признается Сол и говорит, что не боялась опасности от оружия, потому что "если бы у него было оружие, то показал бы его сразу".
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному ролику, юзеры отметили эффектный прием девушки. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:
- "Она сделала все круто!";
- "Молодец. Хотя видно, что это — случайность, но получилось эффективно";
- "Несмотря на отсутствие опыта, она ловко вывернула чувака";
- "И на что он надеялся?";
- "Идиот полез, идиот получил".
