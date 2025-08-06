Вор "спалился" во время кражи у мужчины: реакция неудачника рассмешила сеть (видео)

В одной из африканских стран вор ловко украл у мужчины из кармана деньги и хотел скрыться с места преступления. Однако он не учел, что его поступок попал на видео, а реакция на лице карманника развеселила интернет-пользователей.

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После разоблачения со стороны случайных свидетелей, неудачнику пришлось придумать способ вернуть украденное, как это видно на видео на одном из форумов в Reddit.

Ролик с развенчанной кражей стал очень популярным — набрал более 9,5 тыс. реакций подписчиков и несколько сотен комментариев. На видео можно увидеть, как карманник подошел к мужчине и ловко вытаскивает деньги из кармана жертвы.

Далее мужчина смотрит в разные стороны, чтобы его не раскрыли, однако он не учел, что его снимает на телефон другой свидетель. Когда довольный вор думал, что его план сработал, то он обнаружил, что "спалился", о чем свидетельствует реакция на его лице.

После разоблачения преступник немедленно начал делать вид, что он здесь ни при чем. А потому вытащил "добычу", которую похитил ранее, и положил на кресло, где сидела ограбленная жертва и характерным жестом показал, что у мужчины якобы из кармана выпали деньги.

Через мгновение разоблаченный неудачник-грабитель быстро покинул место преступления, глядя в сторону камеры. Пока точно неизвестно, когда и где произошло это событие, но в сети существует версия об одной из стран Африки из-за подписи на видео на французском языке: "A la fin (вот и конец)", а также присутствие темнокожих людей в кадре.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео пользователи не сдерживали своего смеха и жестко посмеялись над неудачником. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Когда все шло по плану, но вдруг...!"

"Вы видели его выражение лица? Он все понял";

"Это было палево эпического масштаба";

"Лол, ну какой же идиот так грабит при куче людей? Хотя навыки у него хорошие";

"С таким крутыми руками найти бы работу, а не грабить людей";

"Эпический провал, эпический взгляд, эпический побег. Пока, неудачник!".

Ранее Фокус рассказывал, что в Колумбии произошло "голливудское" ограбление. Банда украла 24 сумки с деньгами прямо в местном аэропорту, а затем разбросала пачки с купюрами по дороге с места преступления.

Впоследствии стало известно, как бандиты пытались ограбить магазин, но поймали облизняка. Работник магазина спокойно ожидал гостей, когда к нему резко ворвалась группа неизвестных мужчин и пыталась ограбить заведение.