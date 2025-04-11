Украли миллионы и разбросали пачки денег: в Колумбии произошло "голливудское" ограбление (видео)

Банда украла 24 сумки с деньгами прямо в местном аэропорту, пока их перегружали в самолет из бронированного грузовика. А убегая, грабители подожгли фургон с деньгами, чтобы привлечь местных жителей и затормозить полицию.

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Об этом пишет BNO News.

Дерзкое ограбление в стиле голливудского боевика произошло 10 апреля прямо на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Альмиранте Падилья в городе Риоача.

Свидетелями ограбления стали пассажиры в аэропорту

По меньшей мере 12 подозреваемых прибыли на двух внедорожниках с оружием в руках, прежде чем перехватить грузовик, припаркованный на взлетной полосе рядом с рейсом авиакомпании LATAM Airlines в столицу страны Боготу.

Они похитили не менее 24 сумки битком набитые пачками денег, четыре из которых впоследствии были обнаружены, и сбежали из аэропорта после перестрелки с охранниками, прорвавшись через ограждение и скрывшись на шоссе рядом с взлетно-посадочной полосой.

Добравшись до деревни, где проживает коренное население, банда подожгла один из своих автомобилей, в котором все еще находился мешок с банкнотами, — чтобы отвлечь внимание полиции.

Один из фургонов с украденными деньгами грабители подожгли в ближайшей деревне

Сюрреалистические кадры показывают, как местные жители роются в кучах сгоревших банкнот на земле в поисках пригодных для использования.

Власти арестовали двух подозреваемых, но расследование продолжается. Вооруженное ограбление заставило власти аэропорта приостановить работу на несколько часов.

Свидетелями ограбления стали туристы, которые находились в здании аэропорта и в самолетах. Один из них сказал, что члены банды передвигались на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и все происходило стремительно.

Во время побега по национальной трассе 90, которая проходит вдоль побережья северной Колумбии, гангстеры вылили масло на асфальт, чтобы ускользнуть от преследовавших их полицейских мотоциклов.

Примечательно, что власти Колумбии до сих пор не сообщили, сколько денег похитили грабители. Журналисты предполагают, что несколько миллионов колумбийских песо.

Напомним, в конце марта группа вооруженных грабителей устроила стремительный налет на машину инкассаторов в Италии. Они перекрыли шоссе, взорвали двери авто и украли 4 миллиона евро.