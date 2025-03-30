Действовали профи: неизвестные ограбили инкассаторов, похитив почти 4 млн евро (видео)

Вблизи итальянского города Ливорно группа неизвестных преступников на нескольких авто заблокировала инкассаторскую машину, взорвала защищенные двери и скрылась с места преступления с почти 4 млн евро.

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Об этом сообщает итальянское издание l'Unione Sarda.

Журналисты пишут, что это преступление произошло вечером 28 марта, когда на одной из автодорог группа автомобилей перекрыла движение инкассаторской машины. Из автомобилей выскочило от 10 до 12 человек, которые были экипированы по военному образцу и хорошо вооружены, устроили стрельбу, вытащили инкассаторов и взорвали двери бронированного транспорта с помощью взрывчатки.

После громкого взрыва неизвестные довольно быстро вытащили мешки с деньгами, сели в машины и скрылись в неизвестном направлении. Позже журналисты сообщили, что по свидетельствам очевидцев, все мужчины, участвовавшие в ограблении, имели характерный акцент, присущий жителям с острова Сардиния.

СМИ добавили, что преступники подготовились профессионально: по данным полиции и карабинеров, неизвестные взяли в аренду несколько легковых машин, а документы на имена преступников были фальшивыми. Сейчас правоохранители продолжают поиски преступников, опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.

Впоследствии журналисты сообщили, что карабинеры нашли две из трех машин, которые преступники отогнали в незаметные места. Позже местная прокуратура Ливорно добавила, что точное количество преступников колеблется от 10 до 11 человек, все они были хорошо вооружены и знали маршрут инкассаторов.

СМИ указывает на то, что эпизод с ограблением инкассаторской машины в Ливорно в эту пятницу напоминает похожую историю с ограблением инкассаторов, которое произошло в конце июня 2024 года в городе Сассари, что на острове Сардиния. Тогда группа неизвестных так же перекрыв пути отступления, хорошо одетая и вооруженная, вытащила охрану, взорвала дверь, забрала почти 2,2 млн евро и скрылась в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, как неизвестные напали на музей и похитили бриллианты из культовой инсталляции. Четверо грабителей во Франции подъехали на мотоциклах к музею, произвели несколько выстрелов, вытащили из-за бронированного стекла драгоценные камни из культовой инсталляции и скрылись. Полиция продолжает поиск злоумышленников.

Впоследствии стало известно, что воры ограбили музей в Нидерландах. Интерпол привлечен к расследованию кражи золотых артефактов, которые на выставку привезли из Румынии.