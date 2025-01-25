Взорвали бомбу и украли дакийское золото: воры ограбили музей в Нидерландах

Интерпол привлечен к расследованию кражи золотых артефактов, которые на выставку привезли из Румынии.

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Воры похитили несколько важных артефактов с выставки золота древнего королевства Дакия в музее Дрентс в Ассене, предварительно заложив взрывчатку снаружи здания. Об этом пишет Dutch News.

Полиция у ограбленного музея в Ассене, Нидерланды

Среди украденных вещей — золотой шлем Котофенэшти, изготовленный из чистого золота и датируемый 500 годом до нашей эры, а также три золотых браслета.

Ограбление произошло рано утром в субботу, около 03.45 утра. Сообщается, что взрывом выбило окна и повредило само здание. Полиция сообщает, что несколько человек были вовлечены в то, что, по-видимому, было тщательно спланированной операцией. Воры зашли, схватили драгоценные экспонаты и вышли. Все ограбление заняло около трех минут.

Фото: Скриншот

Украденные золотые браслеты из Дакии Фото: Скриншот

Для содействия расследованию был вызван Интерпол. Записи с камер видеонаблюдения запечатлели нескольких подозреваемых, а примерно через 30 минут после взрыва был обнаружен сгоревший автомобиль, предположительно использовавшийся грабителями.

Руководитель музея Гарри Тупан сказал, что это черный день как для музея Ассена, так и для Национального исторического музея в Бухаресте, который предоставил экспонаты для выставки. "Ничего подобного никогда не случалось за нашу 170-летнюю историю", — сказал он в своем заявлении. Эксперты полагают, что эти предметы были украдены не из-за золота (один только шлем весит почти килограмм), а что это ворам заказали украсть именно их. На момент ограбления в здании не было охраны. Здание охранялось исключительно сигнализацией.

Эрнест Оберлендер-Тарновяну, директор румынского музея надеется, что экспонаты будут возвращены в целости и сохранности. "Это моя единственная надежда. Они настолько важны и уникальны, что продать их будет невозможно", — сказал он в интервью телеканалу NOS.

На выставке "Дакия — царство золота и серебра" было представлено более 50 артефактов из царства, которое находилось на территории современных Румынии, Болгарии, Украины и Молдавии. Дакийское царство как независимое государство существовало с 82 года до нашей эры до римского завоевания в 106 году нашей эры. Его территория постоянно изменялась. Столица Дакийского царства, Сармизегетуза, которая сегодня расположена на территории современной Румынии, была разрушена римлянами, но ее имя было добавлено к имени нового города Ульпия Траяна Сармизегетуза, который был построен уже в качестве столицы римской провинции Дакия.

Воры украли золотой шлем Котофенэшти, привезенный на выставку из Румынии Фото: Скриншот

Выставка должна была закрыться в воскресенье в Нидерландах должна была закрыться 26 января.

Детектив по искусству Артур Брэнд, известный своей работой по возвращению украденных произведений искусства, назвал кражу "ужасной". Он написал в социальных сетях, что опасается, что эти произведения искусства могут больше никогда не увидеть, учитывая нынешнюю цену на золото.

Министр культуры Эппо Бруинс заявил, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы вернуть предметы. "Эти исторические артефакты имеют огромное значение для Румынии и ее культурного наследия", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал о самых известных картинах, которые были украдены, и которые так и не нашли.