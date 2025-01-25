Підірвали бомбу і вкрали дакійське золото: злодії пограбували музей у Нідерландах

Інтерпол залучено до розслідування крадіжки золотих артефактів, які на виставку привезли з Румунії.

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Злодії викрали кілька важливих артефактів із виставки золота стародавнього королівства Дакія в музеї Дрентс в Ассені, попередньо заклавши вибухівку зовні будівлі. Про це пише Dutch News.

Поліція біля пограбованого музею в Ассені, Нідерланди

Серед вкрадених речей — золотий шолом Котофенешті, виготовлений із чистого золота і датований 500 роком до нашої ери, а також три золоті браслети.

Пограбування сталося рано вранці в суботу, близько 03.45 ранку. Повідомляється, що вибухом вибило вікна і пошкодило саму будівлю. Поліція повідомляє, що кілька людей були залучені в те, що, мабуть, було ретельно спланованою операцією. Злодії зайшли, схопили дорогоцінні експонати і вийшли. Усе пограбування зайняло близько трьох хвилин.

Фото: Скриншот

Вкрадені золоті браслети з Дакії Фото: Скриншот

Для сприяння розслідуванню було викликано Інтерпол. Записи з камер відеоспостереження зафіксували кількох підозрюваних, а приблизно за 30 хвилин після вибуху було виявлено згорілий автомобіль, який, імовірно, використовували грабіжники.

Керівник музею Гаррі Тупан сказав, що це чорний день як для музею Ассена, так і для Національного історичного музею в Бухаресті, який надав експонати для виставки. "Нічого подібного ніколи не траплялося за нашу 170-річну історію", — сказав він у своїй заяві. Експерти вважають, що ці предмети були вкрадені не через золото (один тільки шолом важить майже кілограм), а що це злодіям замовили вкрасти саме їх. На момент пограбування в будівлі не було охорони. Будівля охоронялася виключно сигналізацією.

Ернест Оберлендер-Тарновяну, директор румунського музею, сподівається, що експонати повернуть цілими і неушкодженими. "Це моя єдина надія. Вони настільки важливі й унікальні, що продати їх буде неможливо", — сказав він в інтерв'ю телеканалу NOS.

На виставці "Дакія — царство золота і срібла" було представлено понад 50 артефактів із царства, що знаходилося на території сучасних Румунії, Болгарії, України та Молдови. Дакійське царство як незалежна держава існувало з 82 року до нашої ери до римського завоювання в 106 році нашої ери. Його територія постійно змінювалася. Столиця Дакійського царства, Сармізегетуза, яка сьогодні розташована на території сучасної Румунії, була зруйнована римлянами, але її ім'я було додано до імені нового міста Ульпія Траяна Сармізегетуза, що було збудоване вже як столиця римської провінції Дакія.

Злодії вкрали золотий шолом Котофенешті, привезений на виставку з Румунії Фото: Скриншот

Виставка повинна була закритися в неділю в Нідерландах повинна була закритися 26 січня.

Детектив з мистецтва Артур Бренд, відомий своєю роботою з повернення вкрадених творів мистецтва, назвав крадіжку "жахливою". Він написав у соціальних мережах, що побоюється, що ці витвори мистецтва можуть більше ніколи не побачити, враховуючи нинішню ціну на золото.

Міністр культури Еппо Бруінс заявив, що Нідерланди зроблять усе можливе, щоб повернути предмети. "Ці історичні артефакти мають величезне значення для Румунії та її культурної спадщини", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміші картини, які були вкрадені, і які так і не знайшли.