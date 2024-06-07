Друзям Оушена і не снилося. Найвідоміші вкрадені картини, які так і не знайшли

Шість найзухваліших крадіжок предметів мистецтва — вартістю сотні мільйонів доларів.

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Гучні крадіжки предметів мистецтва не раз ставали сюжетом для голлівудських блокбастерів. У житті, як і в кіно, багато предметів мистецтва викрадають заради продажу або викупу, але є винятки, коли неоціненні артефакти зникають назавжди.

Ось шість найвідоміших картин у світі, які були вкрадені і які не знайшли й донині, пише Medium.

"Христос під час шторму на морі Галілейському", Рембрандт

Рембрандт, "Христос під час шторму на морі Галілейському" Фото: Wiki Commons

Одна з найцінніших зниклих картин у світі, картина 1633 року, що зображає сцену з Біблії, де Ісус заспокоює бурю на морі, в яку він потрапив разом зі своїми учнями.

Картину викрали невідомі з Музею Ізабелли Стюарт Гарднер у Бостоні, і це стало найбільшим пограбуванням в історії мистецтва.

Полотно Рембрандта було вкрадене разом із 12 іншими картинами в ніч 18 березня 1990 року двома чоловіками. Злодії проникли в музей під виглядом співробітників бостонської поліції.

Тієї ночі також було вкрадено й інший шедевр — картину Яна Вермеєра під назвою "Концерт", яка є найдорожчим вкраденим предметом мистецтва. Її вартість оцінюють у 200 млн доларів.

"Голова Арлекіна", Пабло Пікассо

Пабло Пікассо, "Голова Арлекіна" Фото: Wiki Commons

Пограбування музею Гамбурзького кунстхалле в жовтні 2012 року також увійшло в історію. Те, що сталося, може по праву називатися пограбуванням століття, оскільки злодіям вдалося забрати цілих 7 полотен, що належали пензлю найвідоміших художників світу.

Серед вкрадених картин виявилися полотна Пікассо, Гогена, Моне та інших.

Злодії зайшли в музей через запасний вихід і вийняли полотна з рам лише за 3 хвилини.

Поліції вдалося зловити злодіїв, які потрапили за ґрати, але картини, які вони вкрали, так і не вдалося відшукати й донині.

"Голова Арлекіна" Пікассо була найвідомішою з вкрадених картин.

"Голуб із зеленим горошком", Пабло Пікассо

Пабло Пікассо, "Голуб із зеленим горошком" Фото: Wiki Commons

Не можна не помітити, що картини Пікассо є рекордсменами в списку вкрадених творів мистецтва. На сьогодні понад тисячу його робіт було оголошено в розшук.

Картина "Голуб із зеленим горошком" була викрадена в травні 2010 року разом з 4 іншими творами мистецтва, включно з роботами Матісса і Брака. Полотна були вкрадені з Музею сучасного мистецтва в Парижі.

Зухвалу крадіжку скоїла лише одна людина, а все, що побачила поліція — розбите вікно, зламаний навісний замок і порожні рами від картин.

Пізніше винний у злочині був заарештований і заявив, що викинув Пікассо в сміттєвий бак, але нічим не підтвердив свою заяву.

"Праведні судді", Ян Ван Ейк

Ян Ван Ейк, "Праведні судді" Фото: Wiki Commons

Один із найцінніших творів мистецтва у світі, 12-панельний Гентський вівтар у соборі Святого Баво в Генті (Бельгія), датований 1432 роком, став жертвою багатьох злочинів.

Найзагадковіше з них стосується найнижчої лівої панелі під назвою "Праведні судді", яку вкрали 1934 року і замінили запискою, написаною французькою мовою: "Взято з Німеччини за Версальським договором".

Потім була серія записок, якими обмінялися бельгійський уряд і злодій, який вимагав викуп. Коли в листопаді 1934 року бельгійський політик Арсен Гедертьє лежав на смертному одрі, він зізнався своєму адвокату, що знає про місцеперебування зниклої панелі, але понесе цей секрет із собою в могилу. Це призвело до того, що він став головним підозрюваним у злочині, а таємниця зниклої панелі залишається нерозгаданою досі.

Панель Гентського вівтаря, якої бракує, замінили 1945 року копією, зробленою бельгійським реставратором Джефом Ван дер Векеном, щоб завершити вівтарний образ.

Відреставрована частина Гентського вівтаря Фото: Wiki Commons

"Портрет молодої людини", Рафаель Санті

Рафаель Санті, "Портрет молодої людини" Фото: Wiki Commons

Картина XVI століття, написана італійським майстром епохи Високого Відродження Рафаелем Санті, була викрадена під час Другої світової війни.

Спочатку картина належала польській дворянській родині Чарторийських, але під час правління Гітлера полотно стало одним із багатьох, викрадених нацистами. Саме цю картину конфіскував один із високопоставлених чиновників Гітлера, Ганс Франк, який забрав її для гітлерівського музею.

Востаннє картину бачили в резиденції Франка в 1945 році, і відтоді вона вважається зниклою. Твердження про те, що місцезнаходження картини встановлено, з'явилися в інтернеті 2012 року, але цьому так і не було знайдено підтверджень.

Портрет Френсіса Бекона, Люсьєн Фрейд

Люсьєн Фрейд, "Портрет Френсіса Бекона" Фото: Wiki Commons

Ще одне дивне зникнення пов'язане з портретом художника Френсіса Бекона, який написав його друг і колега Люсьєн Фрейд, онук Зигмунда Фрейда.

Невелика картина зникла 1988 року з переповненої галереї в Берліні. Не отримавши вимоги викупу і не виявивши жодних доказів, художник дійшов висновку, що картину міг вкрасти шанувальник Френсіса Бекона.

Художник звернувся з проханням повернути його твір, вивісивши по всьому Берліну плакати з оголошенням про розшук і обіцянкою винагороди, сподіваючись, що картина знову з'явиться перед виставкою його робіт у галереї Tate Britain 2001 року, але ніхто не відгукнувся — і картина вважається зниклою й досі.