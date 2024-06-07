Друзьям Оушена и не снилось. Самые известные украденные картины, которые так и не нашли

Шесть самых дерзких краж предметов искусства — стоимостью сотни миллионов долларов.

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Громкие кражи предметов искусства не раз становились сюжетом для голливудских блокбастеров. В жизни, как и в кино, многие предметы искусства похищаются ради продажи или выкупа, но есть исключения, когда бесценные артефакты исчезают навсегда.

Вот шесть самых известных картин в мире, которые были украдены и которые не нашли и по сей день, пишет Medium.

"Христос во время шторма на море Галилейском", Рембрандт

Рембрандт, "Христос во время шторма на море Галилейском" Фото: Wiki Commons

Одна из самых ценных пропавших картин в мире, картина 1633 года, изображающая сцену из Библии, где Иисус успокаивает бурю на море, в которую он попал вместе со своими учениками.

Картину похитили неизвестные из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, и это стало крупнейшим ограблением в истории искусства.

Полотно Рембрандта было украдено вместе с 12 другими картинами в ночь 18 марта 1990 года двумя мужчинами. Воры проникли в музей под видом сотрудников бостонской полиции.

В ту ночь также был украден и другой шедевр – картина Яна Вермеера под названием "Концерт", которая является самым дорогим украденным предметом искусства. Ее стоимость оценивается в 200 млн долларов.

"Голова Арлекина", Пабло Пикассо

Пабло Пикассо, "Голова Арлекина" Фото: Wiki Commons

Ограбление музея Гамбургского кунстхалле в октябре 2012 года также вошло в историю. Произошедшее может по праву называться ограблением века, так как ворам удалось унести целых 7 полотен, принадлежавших кисти самых известных художников мира.

Среди украденных картин оказались полотна Пикассо, Гогена, Моне и других.

Воры зашли в музей через запасной выход и вынули полотна из рам всего за 3 минуты.

Полиции удалось поймать воров, которые попали за решетку, но картины, которые они украли, так и не удалось отыскать и по сей день.

"Голова Арлекина" Пикассо была самой известной из украденных картин.

"Голубь с зеленым горошком", Пабло Пикассо

Пабло Пикассо, "Голубь с зеленым горошком" Фото: Wiki Commons

Нельзя не заметить, что картины Пикассо являются рекордсменами в списке украденных произведений искусства. На сегодняшний день более тысячи его работ были объявлены в розыск.

Картина "Голубь с зеленым горошком" была украдена в мае 2010 года вместе с 4 другими произведениями искусства, включая работы Матисса и Брака. Полотна были украдены из Музея современного искусства в Париже.

Дерзкая кража была совершена всего одним человеком, а все, что увидела полиция — разбитое окно, сломанный навесной замок и пустые рамы от картин.

Позднее виновный в преступлении был арестован и заявил, что выбросил Пикассо в мусорный бак, но ничем не подтвердил свое заявление.

"Праведные судьи", Ян Ван Эйк

Ян Ван Эйк, "Праведные судьи" Фото: Wiki Commons

Одно из самых ценных произведений искусства в мире, 12-панельный Гентский алтарь в соборе Святого Баво в Генте (Бельгия), датируемый 1432 годом, стал жертвой многих преступлений.

Самое загадочное из них касается самой нижней левой панели под названием "Праведные судьи", которая была украдена в 1934 году и заменена запиской, написанной на французском языке: "Взято из Германии по Версальскому договору".

Затем последовала серия записок, которыми обменялись бельгийское правительство и вор, требовавший выкуп. Когда в ноябре 1934 года бельгийский политик Арсен Гедертье лежал на смертном одре, он признался своему адвокату, что знает о местонахождении пропавшей панели, но унесет этот секрет с собой в могилу. Это привело к тому, что он стал главным подозреваемым в преступлении, а тайна пропавшей панели остается неразгаданной до сих пор.

Недостающая панель Гентского алтаря заменена в 1945 году копией, сделанной бельгийским реставратором Джефом Ван дер Векеном, чтобы завершить алтарный образ.

Отреставрированная часть Гентского алтаря Фото: Wiki Commons

"Портрет молодого человека", Рафаэль Санти

Рафаэль Санти, "Портрет молодого человека" Фото: Wiki Commons

Картина XVI века, написанная итальянским мастером эпохи Высокого Возрождения Рафаэлем Санти, была похищена во время Второй мировой войны.

Изначально картина принадлежала польской дворянской семье Чарторыйских, но во время правления Гитлера полотно стало одним из многих, похищенных нацистами. Именно эта картина была конфискована одним из высокопоставленных чиновников Гитлера, Гансом Франком, который забрал ее для гитлеровского музея.

Последний раз картину видели в резиденции Франка в 1945 году, и с тех пор она считается пропавшей. Утверждения о том, что местонахождение картины установлено, появились в интернете в 2012 году, но этому так и не было найдено подтверждений.

Портрет Фрэнсиса Бэкона, Люсьен Фрейд

Люсьен Фрейд, "Портрет Фрэнсиса Бэкона" Фото: Wiki Commons

Еще одно странное исчезновение связано с портретом художника Фрэнсиса Бэкона, который написал его друг и коллега Люсьен Фрейд, внук Зигмунда Фрейда.

Небольшая картина пропала в 1988 году из переполненной галереи в Берлине. Не получив требования выкупа и не обнаружив никаких улик, художник пришел к выводу, что картину мог украсть поклонник Фрэнсиса Бэкона.

Художник обратился с просьбой вернуть его произведение, вывесив по всему Берлину плакаты с объявлением о розыске и обещанием вознаграждения, в надежде, что картина вновь появится перед выставкой его работ в галерее Tate Britain в 2001 году, но никто не откликнулся — и картина считается пропавшей до сих пор.