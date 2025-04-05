Юноша выбрал профессию вопреки воли семьи и погасил долг родителей в размере 2,8 млн долларов

Чэнь Чжао, владелец студии китайской каллиграфии в Ухане провинции Хубэй использовал свои навыки, чтобы за семь лет выплатить долги своих родителей в размере 20 миллионов юаней, то есть около 2,8 миллиона долларов США.

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Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что Чэнь Чжао начал изучать это традиционное искусство в возрасте пяти лет, но родители говорили ему, что каллиграфией он не сможет заработать себе на жизнь.

Когда юноша выбирал профессию, родители надеялись, что он будет изучать бизнес, однако Чэнь поступил в Хубэйский институт изящных искусств на специальность "каллиграфия". Это стало причиной ссоры в семье.

Владелец студии каллиграфии Чэнь Чжао Фото: South China Morning Post

Вместо того, чтобы работать на швейной фабрике основанной его родителями, после окончания университета в 2016 году новый специалист открыл студию обучения каллиграфии.

Учреждение Чэня приняло первого студента через два месяца после открытия. Однако он стал большой проблемой для своего учителя, поскольку был левшой. После долгих усилий ученику удалось создать шедевр "почерка", после чего дела студии пошли в гору.

В 2017 году фабрика его семьи закрылась из-за плохого управления, а родители оказались должны в общей сложности 20 миллионов юаней.

Чтобы помочь родителям, Чэнь сосредоточился на своем каллиграфическом бизнесе, увеличив размер своей студии, наняв семерых преподавателей, увеличив плату за обучение и записал более 300 учеников.

Он преподает с 8 утра до 9 вечера каждый день, делая в полдень часовой перерыв.

И к сентябрю прошлого года Чэнь погасил все долги своих родителей. Теперь его отец и мать поддерживают каллиграфический бизнес, признавая, что это искусство действительно может приносить деньги.

Напомним, в Китае домашние животные сами зарабатывает себе на еду. Хозяева отправляют питомцев "на работу" в специализированные кафе.

Также Фокус писал, что на фабриках в Гуанчжоу швеи работают по 12 часов в день, зарабатывая по доллару за сто сшитых изделий.