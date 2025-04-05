Юнак обрав професію всупереч волі сім'ї та погасив борг батьків у розмірі 2,8 млн доларів

Чень Чжао, власник студії китайської каліграфії в Ухані провінції Хубей, використовував свої навички, щоб за сім років виплатити борги своїх батьків у розмірі 20 мільйонів юанів, тобто близько 2,8 мільйона доларів США.

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Про це пише South China Morning Post.

Зазначається, що Чень Чжао почав вивчати це традиційне мистецтво у віці п'яти років, але батьки говорили йому, що каліграфією він не зможе заробити собі на життя.

Коли юнак обирав професію, батьки сподівалися, що він вивчатиме бізнес, однак Чень вступив до Хубейського інституту витончених мистецтв на спеціальність "каліграфія". Це стало причиною сварки в родині.

Власник студії каліграфії Чень Чжао Фото: South China Morning Post

Замість того, щоб працювати на швейній фабриці, яку заснували його батьки, після закінчення університету 2016 року новий фахівець відкрив студію навчання каліграфії.

Заклад Ченя прийняв першого студента через два місяці після відкриття. Однак він став великою проблемою для свого вчителя, оскільки був шульгою. Після довгих зусиль учневі вдалося створити шедевр "почерку", після чого справи студії пішли в гору.

У 2017 році фабрика його сім'ї закрилася через погане управління, а батьки заборгували загалом 20 мільйонів юанів.

Щоб допомогти батькам, Чень зосередився на своєму каліграфічному бізнесі, збільшивши розмір своєї студії, найнявши сімох викладачів, збільшивши плату за навчання і записав понад 300 учнів.

Він викладає з 8 ранку до 9 вечора щодня, роблячи опівдні годинну перерву.

І до вересня минулого року Чень погасив усі борги своїх батьків. Тепер його батько і мати підтримують каліграфічний бізнес, визнаючи, що це мистецтво дійсно може приносити гроші.

Нагадаємо, у Китаї домашні тварини самі заробляють собі на їжу. Господарі відправляють вихованців "на роботу" в спеціалізовані кафе.

Також Фокус писав, що на фабриках у Гуанчжоу швачки працюють по 12 годин на день, заробляючи по долару за сто зшитих виробів.