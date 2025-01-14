Рабська праця сім днів на тиждень: як у Китаї шиють одяг для європейського ринку

Швачки працюють по 12 годин на день на фабриках у Гуанчжоу, заробляючи долар за сто зшитих виробів.

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Зараз у магазинах одягу можна купити сукню менш ніж за 5 доларів, особливо в період знижок. Але мало хто замислюється, в яких умовах створюються вбрання, в яких потім хизуються модниці по всьому світу. Журналісти з'їздили на фабрики в Гуанчжоу, щоб показати на прикладі бренду Shein, як створюються речі "швидкої моди". Про це пише Daily Mail.

Працівники на фабриках у Гуанчжоу працюють по 12 годин

У Гуанчжоу, місті на півдні Китаю, розташовано понад 5000 фабрик, багато з яких постачають продукцію ритейлерам швидкої моди, а робітники отримують лише 6 центів на годину.

Співробітники регулярно працюють понад 12 годин на день, сім днів на тиждень, що є порушенням трудового законодавства, і залишають текстильні підприємства о 22:00 і пізніше.

Одна з опитаних жінок розповіла, що близько 80 відсотків робітників у цьому районі працюють на компанію Shein, яка торік виявила два випадки дитячої праці у своєму ланцюжку поставок .

Увага до компанії зростає в міру наближення її дебюту на Лондонській фондовій біржі вартістю 50 мільярдів фунтів стерлінгів.

Минулого року прибуток компанії склав 1,5 млрд фунтів стерлінгів, проте її наднизькі ціни (включно з сукнями по 5 фунтів стерлінгів) викликають подив.

Після попередньої критики за погане поводження з робітниками в компанії наполягли на посиленні перевірок на фабриках і вжитті заходів проти недобросовісних постачальників.

Однак один із робітників розповів журналістам, що трудова етика — це очікувана "жертва", яку вони приносять заради "розвитку Китаю". І зізнався, що йому платять менше цента США за один виріб, або близько двох єн.

Кур'єри доставляють тканини на швейні фабрики в Гуанчжоу Фото: Скриншот

"Усе залежить від складності виробу. Щось просте, наприклад, футболка, коштує одну-дві єни за штуку, а за годину я можу зробити близько дюжини. Ми заробляємо так мало. Як цього може бути достатньо? Вартість життя зараз така висока", — поскаржилася одна з працівниць.

Тисячі робітників приїжджають у текстильний центр міста, який називають "селом Shein", де вони можуть знайти роботу, розміщену на дошці оголошень.

Соціальні мережі переповнені відеороликами з фабрик, де робітники без перерви шиють одяг і одразу упаковують його у фірмові пакети.

Одна з жінок, з якою поспілкувалися журналісти, розповіла, що працювала з брендом Shein від самого початку їхньої діяльності і стверджує, що вони стануть "сильнішими і кращими".

І очевидно, що багато тих, хто працює в місті Гуанчжоу, звикли працювати на знос.

"Це те, чим ми, китайці, повинні пожертвувати заради розвитку нашої країни", — сказав один із робітників, відзначивши культуру довгого робочого дня і мінімальної кількості вихідних.

"Якщо в місяці 31 день, я буду працювати 31 день", — додав інший.

Працівники на фабриках у Гуанчжоу працюють по 12 годин

Працівники звикли обідати під час двадцятихвилинної перерви, і тоді ж вони можуть і підстригтися, не перериваючи свого обіду.

Заснована 2012 року, компанія Shein домоглася вибухової популярності завдяки економним молодим покупцям у 150 країнах світу. Компанія використовує те, що вона називає унікальною бізнес-моделлю, і ефективний ланцюжок поставок для підтримки низьких цін. У 2023 році вона купила британський бренд Missguided у фірми Майка Ешлі Frasers. Її дизайн рекламували знаменитості, включно із зіркою реаліті-шоу Джорджією Тоффоло.

Нагадаємо, в Китаї було заблоковано акаунти інфлюенсерів, які видавали себе за "принцес Близького Сходу" з метою просування товарів.