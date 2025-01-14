Рабский труд семь дней в неделю: как в Китае шьют одежду для европейского рынка

Швеи работают по 12 часов в день на фабриках в Гуанчжоу, зарабатывая доллар за сто сшитых изделий.

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Сейчас в магазинах одежды можно купить платье менее, чем за 5 долларов, особенно в период скидок. Но мало кто задумывается в каких условиях создаются наряды, в которых потом щеголяют модницы по всему миру. Журналисты съездили на фабрики в Гуанчжоу, чтобы показать на примере бренда Shein, как создаются вещи "быстрой моды". Об этом пишет Daily Mail.

Работники на фабриках в Гуанчжоу работают по 12 часов

В Гуанчжоу, городе на юге Китая расположено более 5000 фабрик, многие из которых поставляют продукцию ритейлерам быстрой моды, а рабочие получают всего 6 центов в час.

Сотрудники регулярно работают более 12 часов в день, семь дней в неделю, что является нарушением трудового законодательства, и покидают текстильные предприятия в 22:00 и позже.

Одна из опрошенных женщин рассказала, что около 80 процентов рабочих в этом районе работают на компанию Shein, которая в прошлом году выявила два случая детского труда в своей цепочке поставок .

Внимание к компании растет по мере приближения ее дебюта на Лондонской фондовой бирже стоимостью 50 миллиардов фунтов стерлингов.

В прошлом году прибыль компании составила 1,5 млрд фунтов стерлингов, однако ее сверхнизкие цены (включая платья по 5 фунтов стерлингов) вызывают недоумение.

После предыдущей критики за плохое обращение с рабочими в компании настояли на усилении проверок на фабриках и принятии мер против недобросовестных поставщиков.

Однако один из рабочих рассказал журналистам, что трудовая этика — это ожидаемая "жертва", которую они приносят ради "развития Китая". И признался, что ему платят меньше цента США за одно изделие, или около двух йен.

Курьеры доставляют ткани на швейные фабрики в Гуанчжоу Фото: Скриншот

"Все зависит от сложности изделия. Что-то простое, например, футболка, стоит одну-две иены за штуку, а за час я могу сделать около дюжины. Мы зарабатываем так мало. Как этого может быть достаточно? Стоимость жизни сейчас так высока", — пожаловалась одна из работниц.

Тысячи рабочих приезжают в текстильный центр города, который называют "деревней Shein", где они могут найти работу, размещенную на доске объявлений.

Социальные сети переполнены видеороликами с фабрик, где рабочие без перерыва шьют одежду и сразу упаковывают ее в фирменные пакеты.

Одна из женщин, с которой пообщались журналисты, рассказала, что работала с брендом Shein с самого начала их деятельности и утверждает, что они станут "сильнее и лучше".

И очевидно, что многие работающие в городе Гуанчжоу привыкли работать на износ.

"Это то, чем мы, китайцы, должны пожертвовать ради развития нашей страны", — сказал один из рабочих, отметив культуру долгого рабочего дня и минимального количества выходных.

"Если в месяце 31 день, я буду работать 31 день", — добавил другой.

Работники на фабриках в Гуанчжоу работают по 12 часов

Работники привыкли обедать во время двадцатиминутного перерыва, и тогда же они могут и подстричься, не прерывая своегот обеда.

Основанная в 2012 году, компания Shein добилась взрывной популярности благодаря экономным молодым покупателям в 150 странах мира. Компания использует то, что она называет уникальной бизнес-моделью, и эффективную цепочку поставок для поддержания низких цен. В 2023 году она купила британский бренд Missguided у фирмы Майка Эшли Frasers. Ее дизайн рекламировали знаменитости, включая звезду реалити-шоу Джорджию Тоффоло.

Напомним, в Китае были заблокированы аккаунты инфлюенсеров, выдававших себя за "принцесс Ближнего Востока" с целью продвижения товаров.