Діяли профі: невідомі пограбували інкасаторів, викравши майже 4 млн євро (відео)

Поблизу італійського міста Ліворно група невідомих злочинців на кількох авто заблокувала інкасаторську машину, підірвала захищені двері та зникла з місця злочину з майже 4 млн євро.

Related video

Про це повідомляє італійське видання l'Unione Sarda.

Журналісти пишуть, що цей злочин стався ввечері 28 березня, коли на одному з автошляхів група автомобілів перекрила рух інкасаторської машини. З автомобілів вискочило від 10 до 12 чоловік, які були екіпіровані за військовим зразком та добре озброєні, влаштували стрілянину, витягли інкасаторів і підірвали двері броньованого транспорту за допомогою вибухівки.

Після гучного вибуху невідомі доволі швидко витягли мішки з грошима, сіли в машини та зникли в невідомому напрямку. Пізніше журналісти повідомили, що за свідченнями очевидців, всі чоловіки, які брали участь в пограбуванні, мали характерний акцент, притаманний для мешканців з острова Сардинія.

ЗМІ додали, що злочинці підготувалися професійно: за даними поліції та карабінерів, невідомі взяли в оренду кілька легкових машин, а надалі документи на імена злочинців були фальшивими. Наразі правоохоронці продовжують пошуки злочинців, опитують свідків і проводять експертизи.

Згодом журналісти повідомили, що карабінери знайшли дві з трьох машин, які злочинці відігнали в непомітні місця. Пізніше місцева прокуратура Ліворно додала, що точна кількість злочинців коливається від 10 до 11 осіб, всі вони були добре озброєні та знали маршрут інкасаторів.

ЗМІ вказує на те, що епізод з пограбуванням інкасаторської машини в Ліворно в цю п'ятницю нагадує схожу історію з пограбуванням інкасаторів, які сталася наприкінці червня 2024 року в містечку Сассарі, що на острові Сардинія. Тоді група невідомих так само перекривши шляхи відступу, добре одягнена та озброєна, витягла охорону, підірвала двері, забрала майже 2,2 млн євро та зникла у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, як невідомі напали на музей і викрали діаманти з культової інсталяції. Четверо грабіжників у Франції під'їхали на мотоциклах до музею, здійснили кілька пострілів, витягли з-за броньованого скла дорогоцінне каміння з культової інсталяції та втекли. Поліція продовжує пошук зловмисників.

Згодом стало відомо, що злодії пограбували музей у Нідерландах. Інтерпол залучено до розслідування крадіжки золотих артефактів, які на виставку привезли з Румунії.