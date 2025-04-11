Вкрали мільйони і розкидали пачки грошей: у Колумбії сталося "голлівудське" пограбування (відео)

Банда вкрала 24 сумки з грошима просто в місцевому аеропорту, поки їх перевантажували в літак із броньованої вантажівки. А тікаючи, грабіжники підпалили фургон із грошима, щоб привернути увагу місцевих жителів і загальмувати поліцію.

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Про це пише BNO News.

Зухвале пограбування в стилі голлівудського бойовика сталося 10 квітня просто на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту Альміранте Паділья в місті Ріоача.

Свідками пограбування стали пасажири в аеропорту

Щонайменше 12 підозрюваних прибули на двох позашляховиках зі зброєю в руках, перш ніж перехопити вантажівку, припарковану на злітній смузі поруч із рейсом авіакомпанії LATAM Airlines до столиці країни Боготи.

Вони викрали щонайменше 24 сумки, битком набиті пачками грошей, чотири з яких згодом було виявлено, і втекли з аеропорту після перестрілки з охоронцями, прорвавшись через огорожу і зникнувши на шосе поруч зі злітно-посадковою смугою.

Діставшись до села, де проживає корінне населення, банда підпалила один зі своїх автомобілів, у якому все ще перебував мішок із банкнотами, — щоб відвернути увагу поліції.

Один із фургонів із вкраденими грошима грабіжники підпалили в найближчому селі

Сюрреалістичні кадри показують, як місцеві жителі риються в купах згорілих банкнот на землі в пошуках придатних для використання.

Влада заарештувала двох підозрюваних, але розслідування триває. Збройне пограбування змусило владу аеропорту призупинити роботу на кілька годин.

Свідками пограбування стали туристи, які перебували в будівлі аеропорту і в літаках. Один із них сказав, що члени банди пересувалися на позашляховиках Toyota Land Cruiser Prado і все відбувалося стрімко.

Під час втечі національною трасою 90, яка пролягає вздовж узбережжя північної Колумбії, гангстери вилили олію на асфальт, щоб вислизнути від переслідуючих їх поліцейських мотоциклів.

Примітно, що влада Колумбії досі не повідомила, скільки грошей викрали грабіжники. Журналісти припускають, що кілька мільйонів колумбійських песо.

Нагадаємо, наприкінці березня група озброєних грабіжників влаштувала стрімкий наліт на машину інкасаторів в Італії. Вони перекрили шосе, підірвали двері авто і вкрали 4 мільйони євро.