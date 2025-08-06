"Не сегодня": бандиты пытались ограбить магазин, но ушли ни с чем (видео)

Работник магазина спокойно ожидал гостей, когда к нему резко ворвалась группа неизвестных мужчин и пыталась ограбить заведение. Тогда продавец резко закрыл металлические жалюзи и исчез из поля зрения бандитов, которые бесплодно пытались добраться до кассы.

Related video

Эпический провал бандитов, которые тщетно старались сломать жалюзи и завершить свое дело, попал на кадры видео на одном из форумов Reddit.

Ролик стал невероятно популярным — набрал более 53 тыс. реакций и более 1,5 тыс. комментариев. На видео можно увидеть, как торговец спокойно ждет за прилавком клиентов и отдыхает, как через мгновение к нему врывается группа мужчин в мотоциклетных шлемах и с металлическими трубами с целью ограбить мужчину.

Через мгновение работник магазина резко закрывает перед преступниками металлические жалюзи и оказывается недосягаемым для банды. Далее можно увидеть бесплодные попытки бандитов открыть защитные двери — их пытались проломить ударом, а затем подогнуть снизу, но все было тщетно.

Впоследствии у одного из преступников сдали нервы, а потому он достал огнестрельное оружие и выстрелил в защитную панель. Однако этим неизвестный ничего не добился, а после неудачных попыток добраться до кассы, бандиты покинули место преступления ни с чем.

Сейчас из кадров видео неизвестно, где именно произошло событие, однако комментаторы в сети предполагают, что это произошло вероятно в Бразилии или другой стране с высоким уровнем криминала. Из записи камеры наблюдения видно, что это событие произошло 29 июля 2025 года около 9:55 утра.

Реакция соцсетей

В сети пользователи откровенно смеялись и высмеивали неудачу бандитов. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Идиоты, просто идиоты. Идти с трубой против металлической двери";

"Представляю, как мужику за панелью было страшно: гул, выстрелы и взлом двери. Хорошо, что он быстро среагировал!";

"Боже, какие придурки. Так провалить обычное ограбление это еще надо уметь";

"Дайте дверям награду за лучшую защиту года";

"Эти выстрелы в бронированную дверь, лол. Надеюсь, их возьмут, и потом не удивлюсь, если окажется, что им лет по 15, а все произошло в Бразилии".

Ранее Фокус рассказывал об эпическом провале вора в ювелирном магазине. Мужчина три дня накануне ограбления вел наблюдение за магазином, а в указанный день спрятался в торговом центре до его закрытия, надел маску из фильма "Крик" и пробрался в магазин.

Впоследствии стало известно, что в Мексике произошло одно из самых дерзких ограблений в истории. Полиция обнаружила, что вооруженные преступники украли 33 тонны золотого и серебряного концентрата.