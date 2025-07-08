Дело на миллионы: в Мексике произошло одно из самых дерзких ограблений в истории

В Мексике вооруженные преступники украли 33 тонны золотого и серебряного концентрата. Ограбления на автомагистралях латиноамериканской страны происходят каждые 50 минут, а полиция неохотно ловит воров.

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Груз компании Grupo Minero Bacis ценой в миллионы долларов перевозили на специальной машине, сообщило агентство Bloomberg.

Нападавшие действовали организованно: сначала они заблокировали полуприцеп двумя белыми автомобилями, а далее напали на водителя и сопровождавших его охранников. Всех удерживали в заложниках полтора часа, заявила компания.

Грузовик направлялся в тихоокеанский порт Мансанильо, грабители отсоединили от него крупный прицеп с золотым и серебряным концентратом.

Подобные ограбления в Мексике в последнее время стали более частыми, на крупных автомагистралях страны они происходят примерно каждые 50 минут. Количество ограблений увеличилось более чем на треть за первые два месяца 2025 года.

В 2024-м году в Мексике зарегистрировали в общей сложности 24 000 краж грузов. Концентраты золота и серебра — это полуфабрикаты, содержащие высокие концентрации драгоценных металлов по сравнению с рудой.

Ограбление грузовиков в Мексике: воры угрожают безопасности президента страны

Всплеск краж грузов поставил известные компании и водителей в тупик и даже создал проблемы с безопасностью для президента страны Клаудии Шейнбаум, пишет Bloomberg.

С точки зрения коэффициента убыточности, который сравнивает количество краж с экономической активностью, в Мексике ситуация с кражами стала худшей в мире.

"Перевозка грузов во второй по величине экономике Латинской Америки стала весьма серьезной проблемой. Грабители нарушили наши цепочки поставок", — прокомментировал Гектор Ромеро, президент группы Circulo Logistico, представляющей 25 грузовых, частных охранных и логистических компаний.

Объяснений увеличения уровня грабежей много. Экспорт Мексики неуклонно растет — воровать можно больше, и все более ценные вещи. Страна наводнена оружием, многие из которого ввозятся нелегально из США. Полиция редко ловит и наказывает преступников.

Напомним, в Германии росcияне сожгли шесть грузовиков Бундесвера, которые могли принадлежать ВСУ.

В американском штате Вашингтон в грузовике везли огромный рой медоносных пчел, но машина попала в аварию. Около 250 млн особей пчел оказались на свободе, что создало угрозу для местных жителей.