В США огромный рой пчел "сбежал" из грузовика из-за ДТП: что говорят экологи (фото)

В американском штате Вашингтон произошла "экологическая проблема": грузовик, который перевозил огромный рой медоносных пчел, попал в аварию и перевернулся. Местные пчеловоды и экологи пытаются быстро решить проблему и рекомендую местных не выходить на улицы.

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Об этом сообщает AP.

Журналисты пишут, что в пятницу, 30 мая, на северо-западе штата возле канадской границы коммерческий грузовик попал в ДТП. В результате чего, огромный рой около 250 млн особей медоносных пчел оказался на свободе.

В офисе местного шерифа сообщили, что сейчас следователи подозревают факт, что водитель не справился с управлением грузовика из-за крутого поворота на дороге. Сам водитель не пострадал во время дорожного происшествия.

Пчелиный рой на грузовике (фото: AP)

Журналисты указывают, что на место происшествия прибыли местные законодатели, работники общественных организаций и несколько экспертов по пчеловодству. Сейчас местные власти пытаются с помощью пчеловодов вернуть пчел в ульи, а также найти матку роя в течение следующих нескольких дней.

Сейчас местные смогли локализовать место роя, постепенно возвращая его к своему месту в огромном промышленном улье. На месте ДТП работают два десятка пчеловодов, которые активно помогают в сохранении и аккуратном обращении с колонией насекомых.

Местная полиция рекомендует жителям округа Вотком, где произошло ДТП и "побег" пчел, не покидать свои дома без крайней необходимости. Эксперты предполагают, что локальная "экологическая проблема" будет решена в течение следующих нескольких дней.

Ранее стало известно, как рой из 20 тысяч пчел "оккупировал" дом. Спасатели использовали дым, чтобы выманить рой медоносных пчел.

Впоследствии сообщалось, что пчелы столкнулись с самой большой угрозой их существованию. Ученые обнаружили новые угрозы для их существования, что может серьезно повлиять на человечество.