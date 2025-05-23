Рой из 20 тысяч пчел "оккупировал" частный дом: как с ними справились (видео)

Семья из Великобритании обнаружила, что их дымоход практически превратился в улей. Спасатели использовали дым, чтобы выманить рой медоносных пчел.

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Об этом пишет What’s The Jam.

Около 20 000 медоносных пчел были обнаружены в дымоходе частного дома в Хите, графство Кент (Великобритания), вызвав удивление и тревогу у его владельцев.

Рой пчел облюбовал двойной дымоход здания. Один из жителей заметил, как насекомые начали спускаться внутрь через трубу. Понимая масштаб проблемы, хозяева вызвали на помощь пчеловодов.

На место прибыли специалисты из организации Shepway Bees, которым пришлось подняться на крышу и использовать дымари — специальные устройства, выделяющие безопасный дым, чтобы выманить насекомых и не дать пчелам построить улей.

"Мы действовали быстро, применяя дым в обоих дымоходах. К счастью, рой покинул место до того, как успел основательно обосноваться. Там было около 15–20 тысяч особей", — рассказал пчеловод Саймон Спратли.

На место прибыли специалисты из организации Shepway Bees Фото: Facebook

По данным Британской ассоциации пчеловодов, роение — это естественный способ размножения колонии. В такие моменты часть пчел покидает улей и временно оседает на новых местах, пока разведчицы не найдут подходящее убежище. Обычно это происходит в теплые солнечные дни с мая по июль, чаще всего с 11:00 до 16:00.

Несмотря на внезапность, подобные рои, как правило, не агрессивны и собираются в плотное скопление в течение 15 минут. Однако зрелище огромного, шумного облака пчел может напугать даже самых спокойных домовладельцев.

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