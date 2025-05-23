Рій із 20 тисяч бджіл "окупував" приватний будинок: як із ними впоралися (відео)

Сім'я з Великої Британії виявила, що їхній димар практично перетворився на вулик. Рятувальники використовували дим, щоб виманити рій медоносних бджіл.

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Про це пише What's The Jam.

Близько 20 000 медоносних бджіл було виявлено в димоході приватного будинку в Хіті, графство Кент (Велика Британія), що викликало здивування і тривогу у його власників.

Рій бджіл уподобав подвійний димохід будівлі. Один із мешканців помітив, як комахи почали спускатися всередину через трубу. Розуміючи масштаб проблеми, господарі викликали на допомогу бджолярів.

На місце прибули фахівці з організації Shepway Bees, яким довелося піднятися на дах і використати димарі — спеціальні пристрої, що виділяють безпечний дим, щоб виманити комах і не дати бджолам побудувати вулик.

"Ми діяли швидко, застосовуючи дим в обох димоходах. На щастя, рій покинув місце до того, як встиг ґрунтовно влаштуватися. Там було близько 15-20 тисяч особин", — розповів бджоляр Саймон Спратлі.

На місце прибули фахівці з організації Shepway Bees Фото: Facebook

За даними Британської асоціації бджолярів, роїння — це природний спосіб розмноження колонії. У такі моменти частина бджіл залишає вулик і тимчасово осідає на нових місцях, поки розвідниці не знайдуть відповідний притулок. Зазвичай це відбувається в теплі сонячні дні з травня по липень, найчастіше з 11:00 до 16:00.

Попри раптовість, подібні рої, як правило, не агресивні й збираються в щільне скупчення протягом 15 хвилин. Однак видовище величезної, галасливої хмари бджіл може налякати навіть найспокійніших домовласників.

Раніше Фокус повідомляв, що перелякана жінка виявила під будинком лігво змій. Житловий будинок на ранчо, в якому живе сім'я Келлі Філліпс, перетворився на "житло вужів". Подружжя знаходить рептилій щотижня.

Також стало відомо, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але натомість знайшли кістки та магічні предмети.