У США велетенський рій бджіл "втік" з вантажівки через ДТП: що кажуть екологи (фото)

В американському штаті Вашингтон сталася "екологічна проблема": вантажівка, яка перевозила величезний рій медоносних бджіл, потрапила в аварію та перекинулася. Місцеві бджолярі й екологи намагаються швидко розв'язати проблему та рекомендую місцевих не виходити на вулиці.

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Про це повідомляє AP.

Журналісти пишуть, що в п'ятницю, 30 травня, на північному заході штату біля канадського кордону комерційна вантажівка потрапила у ДТП. Унаслідок чого, величезний рій близько 250 млн особин медоносних бджіл опинився на волі.

В офісі місцевого шерифа повідомили, що наразі слідчі підозрюють факт, що водій не справився з кермування вантажівки через крутий поворот на дорозі. Сам кермувальник не постраждав під час дорожньої пригоди.

Бджолиний рій на вантажівці (фото: AP)

Журналісти вказують, що на місце події прибули місцеві законодавці, працівники громадських організацій та кілька експертів з бджільництва. Наразі місцева влада намагається за допомогою бджолярів повернути бджіл до вуликів, а також знайти матку рою протягом наступних кількох днів.

Наразі місцеві змогли локалізувати місце рою, поступово повертаючи його до свого місця у величезному промисловому вулику. На місці ДТП працюю два десятки бджолярів, які активно допомагають у збереженні й акуратному поводженні з колонією комах.

Місцева поліція рекомендує мешканцям округу Вотком, де сталася ДТП і "втеча" бджіл, не покидати свої будинки без нагальної потреби. Експерти передбачають, що локальну "екологічну проблему" буде розв'язано протягом наступних кількох днів.

Раніше стало відомо, як рій із 20 тисяч бджіл "окупував" будинок. Рятувальники використовували дим, щоб виманити рій медоносних бджіл.

Згодом повідомлялося, що бджоли зіткнулися з найбільшою загрозою їхньому існуванню. Науковці виявили нові загрози для їхнього існування, що може серйозно вплинути на людством.