Справа на мільйони: у Мексиці сталося одне з найзухваліших пограбувань в історії

У Мексиці озброєні злочинці вкрали 33 тонни золотого і срібного концентрату. Пограбування на автомагістралях латиноамериканської країни відбуваються кожні 50 хвилин, а поліція неохоче ловить злодіїв.

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Вантаж компанії Grupo Minero Bacis ціною в мільйони доларів перевозили на спеціальній машині, повідомило агентство Bloomberg.

Нападники діяли організовано: спочатку вони заблокували напівпричіп двома білими автомобілями, а далі напали на водія і охоронців, які його супроводжували. Усіх утримували в заручниках півтори години, заявила компанія.

Вантажівка прямувала в тихоокеанський порт Мансанільо, грабіжники від'єднали від неї великий причіп із золотим і срібним концентратом.

Подібні пограбування в Мексиці останнім часом стали частішими, на великих автомагістралях країни вони відбуваються приблизно кожні 50 хвилин. Кількість пограбувань збільшилася більш ніж на третину за перші два місяці 2025 року.

У 2024-му році в Мексиці зареєстрували загалом 24 000 крадіжок вантажів. Концентрати золота і срібла — це напівфабрикати, що містять високі концентрації дорогоцінних металів порівняно з рудою.

Пограбування вантажівок у Мексиці: злодії загрожують безпеці президента країни

Сплеск крадіжок вантажів поставив відомі компанії та водіїв у глухий кут і навіть створив проблеми з безпекою для президента країни Клаудії Шейнбаум, пише Bloomberg.

З погляду коефіцієнта збитковості, який порівнює кількість крадіжок з економічною активністю, у Мексиці ситуація з крадіжками стала найгіршою у світі.

"Перевезення вантажів у другій за величиною економіці Латинської Америки стало вельми серйозною проблемою. Грабіжники порушили наші ланцюжки поставок", — прокоментував Гектор Ромеро, президент групи Circulo Logistico, що представляє 25 вантажних, приватних охоронних і логістичних компаній.

Пояснень збільшення рівня грабежів багато. Експорт Мексики неухильно зростає — красти можна більше, і дедалі цінніші речі. Країна затоплена зброєю, багато з якої ввозять нелегально зі США. Поліція рідко ловить і карає злочинців.

Нагадаємо, у Німеччині росіяни спалили шість вантажівок Бундесверу, які могли належати ЗСУ.

В американському штаті Вашингтон у вантажівці везли величезний рій медоносних бджіл, але машина потрапила в аварію. Близько 250 млн особин бджіл опинилися на волі, що створило загрозу для місцевих жителів.