Росіяни в Німеччині спалили вантажівки Бундесверу, сплутавши їх із технікою ЗСУ (відео)

Попри заяви росіян про техніку ЗСУ на відео і фото з місця події видно камуфляж і маркування Бундесверу, кажуть OSINT-аналітики.

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В Німеччині спалили стоянку з вантажівками Бундесверу на одному з військових об’єктів в Ерфурті. Вщент вигоріли щонайменше 6 автівок. Про це повідомляє німецьке видання HNA.

Кримінальна поліція розслідує пожежу, через яку було знищено кілька військових ватажівок, які були припарковані біля майстерні в Ерфурті. Поки що правоохоронці не мають доказів зв'язку з аналогічним інцидентом у Зольтау (Хайдекрайс), який стався понад два тижні тому. Там теж був знищений військовий транспорт.

Згорілі вантажівки

Це вже другий подібний інцидент в Ерфурті. Військові машини також підпалили в червні минулого року. В обох випадках шість вантажівок Бундесверу були припарковані на території майстерні.

ЗМІ пишуть, що після пожежі в Зольтау з'явився лист із заявою про відповідальність.

"У Німеччині готується подальше посилення глобальної війни, тому ми повинні саботувати центри підбурювачів війни", — йшлося в листі.

Російські телеграм-канали пишуть, що вантажівки нібито належали ЗСУ і перебували в Німеччині на ремонті й не приховують, що це могли зробити росіяни в Німеччині.

"Є таке місто Ерфурт у Німеччині, куди звозять на ремонт різну військову техніку для потреб ЗСУ. Наші люди вирішили, що все це зайве, і не потрібна ЗСУ така техніка і просто її спалили, такі справи", — йдеться в повідомленні.

Попри заяви росіян про техніку ЗСУ на відео і фото з місця видно камуфляж і маркування Бундесверу. Як зазначає німецький OSINT-дослідник Tendar, підпал автомобілів стався на стоянці ремонтної майстерні вантажівок та автобусів компанії MAN.

"Хтось підпалив кілька німецьких армійських вантажівок поруч із ремонтною майстернею компанії MAN Trucks & Bus Service у німецькому місті Ерфурт. Сьогодні російські канали поширюють це відео. Очевидно, вони отримали його від підпалювача. В Ерфурті проживає одна з найбільших російських діаспор у всій Німеччині", — написав він.

Попри те, що це майстерня фірми, а не військова база, як це подають деякі Z-телеграм-канали, ситуація з підпалом автівок показала, що навіть військова техніка Німеччини в Німеччині через росіян у небезпеці.

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