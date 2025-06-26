В Україні розробили аналог УМПК, який перетворює авіабомби на КАБи: він вже літає (відео)

Зараз вітчизняна керована авіабомба вже має дальність у 60 кілометрів, але її ще збільшуватимуть. У конструкторському бюро «Медоїд» розповіли, що комплект УМПК успішно проходить випробовування.

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Українські розробники вирішили "не вигадувати велосипед" і свідомо повторили зовнішній вигляд ворожого УМПК. Однак всередині аналог відрізняється, адже його хочуть зробити точнішим. Як пояснили 25 червня у Defense Express, він дозволяє перетворити звичайну авіабомбу на керовану.

"Модуль планування та управління під 500-кг бомбу — власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин", — зазначив представник бюро Олег Вострих.

Він розповів, що до виготовлення залучені українські підприємства. Модуль навігації — свій, але є рішення протестувати на розробленому комплекті УМПК розробку "однієї з провідних французьких компаній", щоб забезпечити максимальну невразливість перед дією засобів РЕБ. Є ще деякі компоненти, які розробники змушені ввозити з-за кордону.

Нині український КАБ вже літає на 60 кілометрів і вражає визначену ціль. Такі вимоги ставлять військові, і бюро дійшло спільного рішення з Міноборони. Однак розробники опрацьовують рішення, яке дозволило б збільшити дальність до 80 кілометрів. Формально за умови скидання з висоти у 10 кілометрів вона може становити й до 100 кілометрів, але все визначатиме тактика застосування.

Нині український аналог УМПК — на етапі випробовувань. КАБ скидали з бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

"Вони дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скиду та планування бомби як такої. Треба зробити ще до десятка випробувань, які пройдуть експертизу в Міністерстві оборони. Але поки що головна проблема, щоб швидко рухатися — це гроші", — розповів Вострих.

Вартість одного комплекту УМПК — 1,2 мільйона гривень або приблизно 25 тисяч доларів. У бюро пояснили, що брак коштів — основний фактор, який стримує розробників у завершенні робіт, щоб запустити серійне виробництво українських КАБів.

Зазначається, що потреба Сил оборони у таких бомбах — дуже велика, щонайменше 100 одиниць на день. Західні зразки, як от JDAM-ER, AASM Hammer та GBU-39/B SDB, повністю її не покривають, тому потрібен український аналог. Що стосується вартості, вітчизняна розробка дешевша навіть на рівні дослідних зразків.

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