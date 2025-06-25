Унікальні речі руками бійців: як 3D-друк виручає військових ЗСУ (фото)

У підрозділах 155-ї ОМБр імені Анни Київської активно впроваджуються розробки, які ще у 2022-2023 роках виникли як цивільні ініціативи допомоги армії. Використовуючи звичайні комп'ютери, 3D-принтери та базові інженерні знання, бійці створюють унікальні елементи озброєння та допоміжного обладнання для безпілотних систем.

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Основна мета групи розробників всередині частини — швидко адаптувати наявні рішення під конкретні бойові завдання. Про це розповів в інтерв'ю АрміяInform військовослужбовець бригади Дмитро.

Йдеться як про модифікацію кріплень і вузлів скидання для дронів, так і про створення нових типів боєприпасів.

"Наприклад, був скидання-запальничка з максимальним об'ємом 1 літр або 1,2 літра. А ми хочемо, щоб було 2,5 літра. Ну, ми взяли й переробили. Для того, щоб скинути трохи більше. Щоб підвищувати ефективність роботи", — розповідає Дмитро.

Робота з безпілотниками у 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Робота з безпілотниками у 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Робота з безпілотниками у 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Робота з безпілотниками у 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Робота з безпілотниками у 155-й ОМБр Фото: АрміяInform

Ще в підрозділі розробляють хвостовики для мін, скиди під нестандартні боєприпаси, елементи дистанційного мінування і навіть схеми з відстроченою детонацією. За словами Дмитра, якщо потрібний пристрій не можна дістати або він надто дорогий — його просто створюють з нуля.

Приміром, плата з таймером для ініціації коштує 1100 гривень, а бійці її роблять за 50. Купують потрібні деталі, збирають, тестують — і все працює.

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Роботи вистачає, додав Дмитро, — підрозділи постійно надсилають запити на створення чогось нового. Часто йдеться про розробку під конкретний тип дронів або снарядів. При цьому перед випуском у бойове застосування всі вироби проходять обов'язкове тестування на безпеку.

"Треба все ретельно перевіряти й тестувати. Щоб усе було зручно, зрозуміло і безпечно. За весь цей час у нас не було проблем із цим", — наголосив Дмитро.

Нагадаємо, командир полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що Україна досягне паритету з Росією в дронах на оптоволокні не раніше середини осені. Крім того, поставки звичайних безпілотників періодично зриваються, і держава повністю розв'язати цю проблему не може.