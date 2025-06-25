Уникальные вещи руками бойцов: как 3D печать выручает военных ВСУ (фото)

В подразделениях 155-й ОМБр имени Анны Киевской активно внедряются разработки, которые еще в 2022–2023 годах возникли как гражданские инициативы помощи армии. Используя обычные компьютеры, 3D-принтеры и базовые инженерные знания, бойцы создают уникальные элементы вооружения и вспомогательного оборудования для беспилотных систем.

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Основная цель группы разработчиков внутри части — быстро адаптировать существующие решения под конкретные боевые задачи. Об этом рассказал в интервью АрміяInform военнослужащий бригады Дмитрий.

Речь идет как о модификации креплений и узлов сброса для дронов, так и о создании новых типов боеприпасов.

"Например, был сброс-зажигалка с максимальным объемом 1 литр или 1,2 литра. А мы хотим, чтобы было 2,5 литра. Ну, мы взяли и переработали. Для того чтобы сбросить немного больше. Чтобы повышать эффективность работы", – рассказывает Дмитрий.

Работа с беспилотниками в 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Работа с беспилотниками в 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Работа с беспилотниками в 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Работа с беспилотниками в 155-й ОМБр Фото: АрміяInform Работа с беспилотниками в 155-й ОМБр Фото: АрміяInform

Еще в подразделении разрабатывают хвостовики для мин, сбросы под нестандартные боеприпасы, элементы дистанционного минирования и даже схемы с отсроченной детонацией. По словам Дмитрия, если нужное устройство нельзя достать или оно слишком дорогое — его просто создают с нуля.

К примеру, плата с таймером для инициации стоит 1100 гривен, а бойцы ее делают за 50. Покупают нужные детали, собирают, тестируют — и все работает.

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Работы хватает, добавил Дмитрий, — подразделения постоянно присылают запросы на создание чего-то нового. Часто речь идет о разработке под конкретный тип дронов или снарядов. При этом перед выпуском в боевое применение все изделия проходят обязательное тестирование на безопасность.

"Надо все тщательно проверять и тестировать. Чтобы все было удобно, понятно и безопасно. За все это время у нас не было проблем с этим", – подчеркнул Дмитрий.

Напомним, командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что Украина достигнет паритета с Россией в дронах на оптоволокне не раньше середины осени. Кроме того, поставки обычных беспилотников периодически срываются, и государство полностью решить эту проблему это не может.