В Украине разработали аналог УМПК, который превращает авиабомбы в КАБы: он уже летает (видео)

Сейчас отечественная управляемая авиабомба уже имеет дальность в 60 километров, но ее еще будут увеличивать. В конструкторском бюро "Медоед" рассказали, что комплект УМПК успешно проходит испытания.

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Украинские разработчики решили "не изобретать велосипед" и сознательно повторили внешний вид вражеского УМПК. Однако внутри аналог отличается, ведь его хотят сделать более точным. Как пояснили 25 июня в Defense Express, он позволяет превратить обычную авиабомбу в управляемую.

"Модуль планирования и управления под 500-кг бомбу — собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут", — отметил представитель бюро Олег Вострых.

Он рассказал, что к изготовлению привлечены украинские предприятия. Модуль навигации — свой, но есть решение протестировать на разработанном комплекте УМПК разработку "одной из ведущих французских компаний", чтобы обеспечить максимальную неуязвимость перед действием средств РЭБ. Есть еще некоторые компоненты, которые разработчики вынуждены ввозить из-за рубежа.

Сейчас украинский КАБ уже летает на 60 километров и поражает определенную цель. Такие требования ставят военные, и бюро пришло к общему решению с Минобороны. Однако разработчики прорабатывают решение, которое позволило бы увеличить дальность до 80 километров. Формально при условии сброса с высоты в 10 километров она может составлять и до 100 километров, но все будет определять тактика применения.

Сейчас украинский аналог УМПК — на этапе испытаний. КАБ сбрасывали с бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

"Они дали положительный результат. В частности, относительно дальности и системы сброса и планирования бомбы как таковой. Надо сделать еще до десятка испытаний, которые пройдут экспертизу в Министерстве обороны. Но пока главная проблема, чтобы быстро двигаться — это деньги", — рассказал Вострих.

Стоимость одного комплекта УМПК — 1,2 миллиона гривен или примерно 25 тысяч долларов. В бюро пояснили, что нехватка средств — основной фактор, который сдерживает разработчиков в завершении работ, чтобы запустить серийное производство украинских КАБов.

Отмечается, что потребность Сил обороны в таких бомбах — очень большая, не менее 100 единиц в день. Западные образцы, такие как JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB, полностью ее не покрывают, поэтому нужен украинский аналог. Что касается стоимости, отечественная разработка дешевле даже на уровне опытных образцов.

Напомним, украинская компания презентовала боевой наземный дрон Droid Raw 12.7, который объединяет роботизированную платформу "Улитка" и дистанционно управляемый пулеметный модуль.

В подразделениях 155-й ОМБр имени Анны Киевской активно используют элементы вооружения, созданные с помощью обычных компьютеров и 3D-принтеров. Военнослужащий бригады Дмитрий рассказал об уникальных вещах, созданных руками бойцов.