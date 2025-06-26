Россияне в Германии сожгли грузовики Бундесвера, спутав их с техникой ВСУ (видео)

Несмотря на заявления россиян о технике ВСУ на видео и фото с места происшествия видно камуфляж и маркировку Бундесвера, говорят OSINT-аналитики.

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В Германии сожгли стоянку с грузовиками Бундесвера на одном из военных объектов в Эрфурте. Дотла выгорели по меньшей мере 6 автомобилей. Об этом сообщает немецкое издание HNA.

Уголовная полиция расследует пожар, из-за которого было уничтожено несколько военных грузовиков, которые были припаркованы возле мастерской в Эрфурте. Пока правоохранители не имеют доказательств связи с аналогичным инцидентом в Зольтау (Хайдекрайс), который произошел более двух недель назад. Там тоже был уничтожен военный транспорт.

Сгоревшие грузовики

Это уже второй подобный инцидент в Эрфурте. Военные машины также подожгли в июне прошлого года. В обоих случаях шесть грузовиков Бундесвера были припаркованы на территории мастерской.

СМИ пишут, что после пожара в Зольтау появилось письмо с заявлением об ответственности.

"В Германии готовится дальнейшее усиление глобальной войны, поэтому мы должны саботировать центры подстрекателей войны", — говорилось в письме.

Российские телеграм-каналы пишут, что грузовики якобы принадлежали ВСУ и находились в Германии на ремонте и не скрывают, что это могли сделать россияне в Германии.

"Есть такой город Эрфурт в Германии, куда свозят на ремонт различную военную технику для нужд ВСУ. Наши люди решили, что все это лишнее, и не нужна ВСУ такая техника и просто ее сожгли, такие дела", — говорится в сообщении.

Несмотря на заявления россиян о технике ВСУ на видео и фото с места видно камуфляж и маркировку Бундесвера. Как отмечает немецкий OSINT-исследователь Tendar, поджог автомобилей произошел на стоянке ремонтной мастерской грузовиков и автобусов компании MAN.

"Кто-то поджег несколько немецких армейских грузовиков рядом с ремонтной мастерской компании MAN Trucks & Bus Service в немецком городе Эрфурт. Сегодня российские каналы распространяют это видео. Очевидно, они получили его от поджигателя. В Эрфурте проживает одна из крупнейших русских диаспор во всей Германии", — написал он.

Несмотря на то, что это мастерская фирмы, а не военная база, как это подают некоторые Z-телеграмм-каналы, ситуация с поджогом автомобилей показала, что даже военная техника Германии в Германии из-за россиян в опасности.

Напомним, что в Украине разработали аналог УМПК, который превращает авиабомбы в КАБы, он уже летает. Сейчас отечественная управляемая авиабомба уже имеет дальность в 60 километров, но ее еще будут увеличивать.

Также сообщалось, что Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины получил в использование новые бронеавтомобили "Новатор".