"Не сьогодні": бандити намагалися пограбувати магазин, але піймали облизня (відео)

Працівник магазину спокійно очікував на гостей, коли до нього різко увірвалася група невідомих чоловіків і намагалася пограбувати заклад. Тоді продавець різко зачинив металеві жалюзі та зник з поля зору бандитів, які безплідно намагалися дістатися до каси.

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Епічний провал бандитів, які марно старалися зламати жалюзі та завершити свою справу, потрапив на кадри відео на одному з форумів Reddit.

Ролик став неймовірно популярним — набрав понад 53 тис. реакцій та понад 1,5 тис. коментарів. На відео можна побачити, як торговець спокійно чекає за прилавком клієнтів і відпочиває, як за мить до нього вривається група чоловіків у мотоциклетних шоломах і з металевими трубами з метою пограбувати чоловіка.

За мить працівник магазину різко закриває перед злочинцями металеві жалюзі й опиняється недосяжним для банди. Далі можна побачити безплідні спроби бандитів відкрити захисні двері — їх намагалися проламати ударом, а потім підігнути знизу, та все було марно.

Згодом в одного зі злочинців здали нерви, а тому він дістав вогнепальну зброю та вистрелив у захисну панель. Однак цим невідомий нічого не домігся, а після невдалих спроб дістатися до каси, бандити покинули місце злочину ні з чим.

Наразі з кадрів відео невідомо, де саме відбулася подія, однак коментатори в мережі припускають, що це сталося ймовірно в Бразилії чи іншій країні з високим рівнем криміналу. З запису камери спостереження видно, що ця подія сталася 29 липня 2025 року біля 9:55 ранку.

Реакція соцмереж

У мережі юзери відверто глузували та висміювали невдачу бандитів. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Йолопи, просто йолопи. Йди з трубою проти металевих дверей";

"Уявляю, як мужику за панеллю було лячно: гупи, постріли та злам дверей. Добре, що він швидко зреагував!";

"Боже, які придурки. Так провалити звичайне пограбування це ще треба вміти";

"Дайте дверям нагороду за найкращий захист року";

"Ці постріли в броньовані двері, лол. Сподіваюся, їх візьмуть, і потім не здивуюся виявиться, що їм років по 15, а все сталося у Бразилії".

Раніше Фокус розповідав про епічний провал злодія в ювелірному магазині. Чоловік три дні напередодні пограбування вів спостереження за магазином, а у зазначений день сховався в торговому центрі до його закриття, одягнув маску із фільму "Крик" і пробрався в магазин.

Згодом стало відомо, що в Мексиці сталося одне з найзухваліших пограбувань в історії. Поліція виявила, що озброєні злочинці вкрали 33 тонни золотого і срібного концентрату.